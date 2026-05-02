指より薄くて70Wをひねり出す。バケモノ充電器を見つけた
スリムさに叶うものなし。
年々進化を続けるUSB充電器。その方向性はさまざまですが、いつの間にか「薄さ勝負」がトンデモ次元になっていました。
まぁ、見てくださいよ。
マテックのコイツ。ちょと信じられないレベルで薄いのです。12.9mmで70W出るとかバケモノ過ぎませんか？
薄さは正義。持ち運び用の最適解では？
わかりやすく特徴をまとめますね。
・世界最薄を謳う12.9mmのスリムボディ
・サイズはクレジットカードより17.7％コンパクト
・プラグ折りたたみで持ち運びスッキリ
・最大出力70WでMacBookなどの充電に最適
・しかも2ポート構成で2台同時充電OK（電力は分散されます）
12.9mmですよ、12.9。充電器の進化、ほんとスゴイ。
いやね、当初は「12.9mmとか言っても、指くらいの厚みはあるでしょ？」と舐めてかかっていたんですが、定規で測ったら僕の人差し指は20mmでした。申し訳ありません、僕が愚かでした。12.9mmは凄まじいです。
この薄さであれば、カバンのポケットに入れてもボゴってなりにくいですし、ガジェットポーチにもスルッと入ります。持ち運び用充電器として、最高ではないか…。
それが43％OFFで3,670円だというのだから、このセールのタイミングで回収しておくべきだと思うのです。
Source: Amazon
MATECH 充電器 超薄型 70W 史上最薄12.9mm GaNUltra搭載
3,670円
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