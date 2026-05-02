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スリムさに叶うものなし。

年々進化を続けるUSB充電器。その方向性はさまざまですが、いつの間にか「薄さ勝負」がトンデモ次元になっていました。

まぁ、見てくださいよ。

MATECH 充電器 超薄型 70W 史上最薄12.9mm GaNUltra搭載 3,670円 Amazonで見る PR PR

マテックのコイツ。ちょと信じられないレベルで薄いのです。12.9mmで70W出るとかバケモノ過ぎませんか？

薄さは正義。持ち運び用の最適解では？

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わかりやすく特徴をまとめますね。

・世界最薄を謳う12.9mmのスリムボディ ・サイズはクレジットカードより17.7％コンパクト ・プラグ折りたたみで持ち運びスッキリ ・最大出力70WでMacBookなどの充電に最適 ・しかも2ポート構成で2台同時充電OK（電力は分散されます）

12.9mmですよ、12.9。充電器の進化、ほんとスゴイ。

いやね、当初は「12.9mmとか言っても、指くらいの厚みはあるでしょ？」と舐めてかかっていたんですが、定規で測ったら僕の人差し指は20mmでした。申し訳ありません、僕が愚かでした。12.9mmは凄まじいです。

この薄さであれば、カバンのポケットに入れてもボゴってなりにくいですし、ガジェットポーチにもスルッと入ります。持ち運び用充電器として、最高ではないか…。

それが43％OFFで3,670円だというのだから、このセールのタイミングで回収しておくべきだと思うのです。

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