新山千春45歳、へそ出しタンクトップで健康的な汗流す姿に反響
タレントの新山千春が1日にInstagramを更新し、お気に入りのスポーツウェア姿を披露した。
【写真】45歳に見えない！ 新山千春のへそ出しタンクトップ姿
新山が「ヨガとかピラティスの時に楽しみに着用してます!!」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、アメリカ・ロサンゼルス発のワークアウトウェアブランド「ALO」のスポーツウェアを身に付けた彼女の姿が複数収められている。
彼女の引き締まった健康的なスタイルが映し出された投稿に、ファンからは「千春お姉さんめっちゃ美貌」「美しい かわいい」などの声が寄せられている。
■新山千春（にいやま ちはる）
1981年1月14日生まれ。青森県出身。1995年、第20回ホリプロタレントスカウトキャラバンの審査員特別賞を受賞し芸能界入り。以降タレントとして、バラエティ番組やテレビドラマなどで活躍。2004年12月、当時読売ジャイアンツに所属していた黒田哲史と結婚。2006年7月には第1子となる女児を出産。2014年12月、自身のブログで黒田との離婚を発表。2023年11月には、出演していたテレビ番組の中で一般男性との再婚を発表していた。
引用：「新山千春」Instagram（@chiharuuu_0114）
【写真】45歳に見えない！ 新山千春のへそ出しタンクトップ姿
新山が「ヨガとかピラティスの時に楽しみに着用してます!!」と投稿したのは自身のオフショット。写真には、アメリカ・ロサンゼルス発のワークアウトウェアブランド「ALO」のスポーツウェアを身に付けた彼女の姿が複数収められている。
彼女の引き締まった健康的なスタイルが映し出された投稿に、ファンからは「千春お姉さんめっちゃ美貌」「美しい かわいい」などの声が寄せられている。
1981年1月14日生まれ。青森県出身。1995年、第20回ホリプロタレントスカウトキャラバンの審査員特別賞を受賞し芸能界入り。以降タレントとして、バラエティ番組やテレビドラマなどで活躍。2004年12月、当時読売ジャイアンツに所属していた黒田哲史と結婚。2006年7月には第1子となる女児を出産。2014年12月、自身のブログで黒田との離婚を発表。2023年11月には、出演していたテレビ番組の中で一般男性との再婚を発表していた。
引用：「新山千春」Instagram（@chiharuuu_0114）