ともさかりえ、豚汁と塩むすびの健康的な朝食公開「食欲そそる」「身体が温まりそう」の声
【モデルプレス＝2026/05/02】女優のともさかりえが5月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。
【写真】46歳美人女優「食欲そそる」豚汁と塩むすびが並んだ朝食公開
ともさかは「朝ごはんは豚汁と塩むすび」と朝食の献立を紹介。具だくさんの豚汁と大きな海苔が巻かれた塩むすびが並んだ食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「食欲そそる」「身体が温まりそう」「ちょうどいい量」「理想的な和の朝食」「美味しそう」などの声が上がっている。
ともさかは、2003年4月に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。2004年10月には第1子長男を出産したものの、2008年の大晦日に離婚。2011年6月、ミュージシャンのスネオヘアーと2度目の結婚をし、2016年末に離婚。2022年12月に編集者と3度目の結婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆ともさかりえ、朝食公開
ともさかは「朝ごはんは豚汁と塩むすび」と朝食の献立を紹介。具だくさんの豚汁と大きな海苔が巻かれた塩むすびが並んだ食卓を公開した。
◆ともさかりえの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「食欲そそる」「身体が温まりそう」「ちょうどいい量」「理想的な和の朝食」「美味しそう」などの声が上がっている。
ともさかは、2003年4月に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。2004年10月には第1子長男を出産したものの、2008年の大晦日に離婚。2011年6月、ミュージシャンのスネオヘアーと2度目の結婚をし、2016年末に離婚。2022年12月に編集者と3度目の結婚を発表した。（modelpress編集部）
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