BLACKPINKリサ、美背中大胆披露のミニ丈レースドレス姿に絶賛の声「異次元のスタイル」「美しすぎて言葉が出ない」
【モデルプレス＝2026/05/02】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が4月30日、自身のInstagramを更新。レースのミニ丈ワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳世界的スター「セクシー」と話題の大胆ドレス姿
リサは「BadAngelchella」とつづり、黒のレース素材のシースルーミニワンピース姿を投稿。大きく開いたバックスタイルからは美しい背中が際立っている。
また、白のメッシュ素材のセットアップ姿や、黒のトレーニングウェアをラフに着こなした姿、さらには高級車のフロントに腰掛けた茶色のセットアップスタイルなど、多彩なコーディネートを多数公開している。
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイル」「美しすぎて言葉が出ない」「セクシー」「引き締まったボディラインが圧倒的」「写真全部がアート」「どの服も着こなしててさすが」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳世界的スター「セクシー」と話題の大胆ドレス姿
◆リサ、美背中輝くレースワンピースショット公開
リサは「BadAngelchella」とつづり、黒のレース素材のシースルーミニワンピース姿を投稿。大きく開いたバックスタイルからは美しい背中が際立っている。
◆リサの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「異次元のスタイル」「美しすぎて言葉が出ない」「セクシー」「引き締まったボディラインが圧倒的」「写真全部がアート」「どの服も着こなしててさすが」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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