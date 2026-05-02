＜中間速報＞岩亜久竜が単独首位で後半へ 石川遼は4アンダーまで伸ばし終盤プレー中
＜中日クラウンズ 3日目◇2日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞国内男子ツアーは、雷雲接近のため競技順延となった第2ラウンドを消化し、現在、第3ラウンドが進んでいる。
【写真】マダムたちから声援を受ける石川遼
トータル9アンダーの単独トップで、岩亜久竜が後半に入った。トータル8アンダーの2位には第2ラウンドトップの26歳・平本世中（せじゅん）、片岡大育、小平智らが続いている。今季日本ツアー初戦の石川遼は、後半2番でイーグルを奪うなどトータル4アンダーまで伸ばしている。大会最年少記録で予選を通過した15歳のアマチュア・加藤金次郎は、トータル1アンダーで終盤へ。前戦の「前澤杯」を制した米澤蓮はトータルイーブンパー、昨年覇者の浅地洋佑はともにトータル2オーバーでプレー中。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞中日クラウンズ リーダーボード
第3ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
石川遼の順位は？ 米男子下部ポイントランキング
【写真】“ミニドラ”や見慣れないクラブも… 石川遼の最新クラブを撮った
勝みなみ上位浮上 米女子メキシコ大会2日目成績
【写真】マダムたちから声援を受ける石川遼
トータル9アンダーの単独トップで、岩亜久竜が後半に入った。トータル8アンダーの2位には第2ラウンドトップの26歳・平本世中（せじゅん）、片岡大育、小平智らが続いている。今季日本ツアー初戦の石川遼は、後半2番でイーグルを奪うなどトータル4アンダーまで伸ばしている。大会最年少記録で予選を通過した15歳のアマチュア・加藤金次郎は、トータル1アンダーで終盤へ。前戦の「前澤杯」を制した米澤蓮はトータルイーブンパー、昨年覇者の浅地洋佑はともにトータル2オーバーでプレー中。今大会の賞金総額は1億1000万円。優勝者には2200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞中日クラウンズ リーダーボード
第3ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
石川遼の順位は？ 米男子下部ポイントランキング
【写真】“ミニドラ”や見慣れないクラブも… 石川遼の最新クラブを撮った
勝みなみ上位浮上 米女子メキシコ大会2日目成績