SNSやライブを中心とする地下アイドルの台頭など、アイドル活動を夢見る未成年が増えている昨今。一方、未成年アイドルをめぐるパワハラやセクハラなど、労働環境をめぐるトラブルは一つの社会問題になっている。

【写真】アイドルに囲まれる、事務所代表のX被告。誕生日を祝われる投稿をアップしていた

アイドルグループを運営する芸能事務所の社長・X氏（30代、男性）は、14歳から活動していたアイドル・A子さんに対し、15歳の頃からその立場を悪用しわいせつ行為を繰り返していたとして、児童福祉法違反の疑いで2025年、逮捕された。そのX氏の公判が現在東京地裁にて行われている。

この事件と前後して、他の芸能事務所でも類似の逮捕事案が起きていることも看過できない。裁判では被害者とされるA子さんが証人として出廷し、その苦しい心のうちを証言した。【前後編の前編】

検察側はX氏が「事務所代表という立場を利用して性交等を行った」として起訴している。X氏は罪状認否にて、次のように主張した。

X氏「私とA子さんは交際関係にありました。（未成年という）年齢を把握しながら性交をしたのは間違いありません。ただ、立場を利用したものではありません」

弁護人も同様の主張をし、立場を利用して児童に淫行を強いたとする児童福祉法違反でなく、未成年との淫行を罰する青少年健全育成条例違反に留まると主張した。

被害者・A子さんが明かした「性的な行為の始まり」

A子さんは法廷とは別の部屋で法曹当事者にのみカメラで顔を映す「ビデオリンク方式」で証人尋問を受けた。この内容をもとに、A子さんの主張をまとめていく。

A子さんがX氏の事務所に入ったのは、13〜14歳のときだった。それ以前にも別の事務所に所属してアイドル活動をしていたが、X氏の事務所に入って「やっと信頼できるところに入れた」という思いになり、社長について人として尊敬、信頼できる人物と思っていたという。

それまでA子さんは家庭環境のほか、学校でも苦労が多かったという。そんな辛い時期を支えていたのがアイドル活動であり、アイドルとして活躍することが将来の夢にもなっていた。自傷行為をすることもあったが、そんな過去を認めるX氏のことをより信頼するようになっていたという。

X氏の弁護人によれば、A子さんは時期によりソロやグループで活動していたが、その担当はX氏ではなく別のスタッフが担っていたという。A子さんによると、A子さんは15歳の時、このスタッフとの人間関係の悩みをX氏に相談したという。その際はチェキの撮影をしており、レンタルスタジオでX氏と2人きりだった。

その場で悩みについては真摯に聞いてもらえた。しかし、その後、X氏は近付いてキスをしてきたという。

キスをしてきたX氏が社長である点、念願かつ自身の生きがいであるアイドル活動が充実している点など、さまざまな思いが頭を駆け巡って動揺し、抵抗することはできず、そのまま性交することとなった。その後、X氏からは「このことは忘れて」と言われたという。

しかしその後、性的な関係は続いた。一度目に断れなかった点、新しいアイドルグループに所属する話が出ていた点などからも拒むことはしなかったという。

アイドルを辞める選択も、事務所を移籍する選択も持てず、そういった精神状態にあることをX氏も認識していただろうとA子さんは推測する。

検察官からの尋問に対する答えでは、X氏から明確に社長という立場を利用して強要されたような話は出なかった。しかし、今後の活動形態、SNSの運用方針、ライブの曲目決定などセッティング、衣装の準備など、直接の担当でなくても、A子さんの活動は全てに被告人に関与、決定権があった点を強調した。

弁護人が主張する社長とアイドル・A子さんの「交際関係」

X氏の弁護人は冒頭陳述などで、X氏とA子さんの交際関係を主張していた。この主張を順に追っていこう。

X氏はアイドル事務所の代表を務めながら、所属するアイドルと良好な関係を築き、衣装やイベントの構成などを担っていた。

前述の通り、A子さんは事務所の別スタッフの対応に不満を抱いていた。そのことをX氏に相談するうちに、関係が深くなっていったという。

弁護人の主張によると、A子さんは不満があると自傷行為を行い、また「自分は20歳までに死ぬ」などの発言を行っていたという。X氏は「自身が一緒ならばA子さんが過ちを犯すことはないだろう」と考え、交際に発展したと主張。そして、性的関係を持つように。

アイドルと事務所社長の関係上、会うのはホテルなど人目につかない場所だった。弁護人は、「A子さんから性行為を求めることも、避妊の有無も決めることもあった」と主張。コロナ禍で業界の売上が下がった際は、A子さんの露出度の高い「スペシャルチェキ」をX氏が2人きりで撮影することもあったという。

そんななか、ある日、X氏はA子さんにアイドル活動について指導を行った。しかしそれを聞いたA子さんは自暴自棄になり、X氏に「この世で一番好き」と送ったり、その他、自死をにおわす内容の文面を送った。

X氏がA子さんの母親に事務所の契約解消を提案したところ、A子さんは自身が不要とされていると思い失踪。かつての交際相手の男性と一時的に生活を送るなかで、男性の助言もあり被告人への罰が最も大きくなるような形で被害申告をしたのだ、と主張する。

以上が、X氏が主張する当時のあらましだ。X氏はA子さんとの性交渉は認めるものの、交際関係を主張し、当時の性的な関係は立場を利用したものではないと主張。一方、A子さんは「当時の私には断れなかった」と、一方的な関係であったことを主張している。

「拒むとアイドル活動が終わってしまうのではないか」

A子さんは検察官から、X氏と交際していたかを問われた。「ありません」と他の答えよりも明確に答える。また、告白したり、告白を受けることもなかったという。

検察官「被告人への気持ちはどういうものだったのですか」

A子さん「家庭環境が複雑な中で救ってくれた、唯一信頼できる大人でした。被害にあってる際も、このままでいいのか、でも信頼できる大人だしと思って…」

検察官「被告人に恋愛感情は抜きに好意はあったと」

A子さん「恋愛ではなく、好きでした」

検察官「先ほど『このままでいいのか』と言ってた意味は」

A子さん「自分にはアイドル活動しかない中、月に何度も被害を受けて、拒むとアイドル活動が終わってしまうのではないかと、途中からは諦めるように……」

涙声になり最後まで言葉を続けることができなかった。

また、検察官からは、X氏との性交渉の具体的な内容についても聞かれた。A子さんは「行為のことを細かく言っても大丈夫ですか？」といい、拘束具で縛られ電動器具を当てられたり、腹部や顔面をパンチされたと証言した。これらを涙ながらに証言し、「今思い返すだけでもトラウマ」と語った。

X氏はこの他にも、法廷が驚くようなアブノーマルな行為を強要していたという--後編記事で詳報する。

（後編につづく）