◆米大リーグ パドレス―ホワイトソックス（１日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、敵地のパドレス戦に「２番・一塁」で先発出場し、３試合ぶりの１３号３ランを放ち、並んでいたアルバレス（アストロズ）、ジャッジ（ヤンキース）を抜いて、現時点では本塁打ダービー単独首位に再び浮上した。

先発右腕マルケスとの対戦で、初回１死の第１打席は四球。３−０の２回２死一、三塁。フルカウントから真ん中に入ってきたナックルカーブを右中間へ放り込んだ。村上は右手を挙げながらダイヤモンドを一周した。打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）の強烈な当たりで、飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）のアーチだった。

この一発は日本人選手によるメジャー通算１０００号のメモリアル弾。１号は野茂英雄投手（ドジャース）で、ナ・リーグがＤＨ制度でなかった９８年４月２８日にブルワーズ戦で放ったもの。２８年で新たな大台にのった。

ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によると、新人選手が４月終了時点でＭＬＢ全体のトップの本塁打数に立っていたのは、直近７５年では１９８２年ハーベック（ツインズ）、２０１４年アブレイユ（ホワイトソックス）、１６年ストーリー（ロッキーズ）に続いて１０年ぶり４人目だった。また、ホワイトソックスの４月終了時で１２本も初めてと衝撃的なシーズンを送っている。

村上は本拠で１５試合に４本塁打が、敵地では１６試合で８本塁打と量産していた。

◆日本人メジャー通算本塁打◆

１ 大谷翔平 ２８６

２ 松井秀喜 １７５

３ イチロー １１７

４ 鈴木誠也 ９２

５ 城島健司 ４８

６ 井口資仁 ４４

７ 福留孝介 ４２

８ 青木宣親 ３３

９ 松井稼頭央 ３２

１０ 吉田正尚 ２９

１１ 新庄剛志 ２０

１２ 田口 壮 １９

１３ 筒香嘉智 １８

１４ 岩村明憲 １６

１５ 村上宗隆 １３

１６ 岡本和真 ７

１７ 野茂英雄 ４

１８ ダルビッシュ有 １

１８ 石井一久 １

１８ 川崎宗則 １

１８ 前田健太 １

１８ 吉井理人 １

計 １０００