◆米大リーグ　パドレス―ホワイトソックス（１日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

　ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、敵地のパドレス戦に「２番・一塁」で先発出場し、３試合ぶりの１３号３ランを放ち、並んでいたアルバレス（アストロズ）、ジャッジ（ヤンキース）を抜いて、現時点では本塁打ダービー単独首位に再び浮上した。

　先発右腕マルケスとの対戦で、初回１死の第１打席は四球。３−０の２回２死一、三塁。フルカウントから真ん中に入ってきたナックルカーブを右中間へ放り込んだ。村上は右手を挙げながらダイヤモンドを一周した。打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）の強烈な当たりで、飛距離４１３フィート（約１２５・９メートル）のアーチだった。

　この一発は日本人選手によるメジャー通算１０００号のメモリアル弾。１号は野茂英雄投手（ドジャース）で、ナ・リーグがＤＨ制度でなかった９８年４月２８日にブルワーズ戦で放ったもの。２８年で新たな大台にのった。

　ＭＬＢ公式のサラ・ラングス記者によると、新人選手が４月終了時点でＭＬＢ全体のトップの本塁打数に立っていたのは、直近７５年では１９８２年ハーベック（ツインズ）、２０１４年アブレイユ（ホワイトソックス）、１６年ストーリー（ロッキーズ）に続いて１０年ぶり４人目だった。また、ホワイトソックスの４月終了時で１２本も初めてと衝撃的なシーズンを送っている。

　村上は本拠で１５試合に４本塁打が、敵地では１６試合で８本塁打と量産していた。

◆日本人メジャー通算本塁打◆

１　大谷翔平　２８６

２　松井秀喜　１７５

３　イチロー　１１７

４　鈴木誠也　９２

５　城島健司　４８

６　井口資仁　４４

７　福留孝介　４２

８　青木宣親　３３

９　松井稼頭央　３２

１０　吉田正尚　２９

１１　新庄剛志　２０

１２　田口　壮　１９

１３　筒香嘉智　１８

１４　岩村明憲　１６

１５　村上宗隆　１３

１６　岡本和真　７

１７　野茂英雄　４

１８　ダルビッシュ有　１

１８　石井一久　１

１８　川崎宗則　１

１８　前田健太　１

１８　吉井理人　１

計　１０００