元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が2日までに自身のインスタグラムを更新。3月末に結婚を発表した人気YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌と一緒に住む自宅のリフォーム代を明かした。

ストーリーズを更新し「今住んでる家が売れたマジでこの部屋は最強だった全てにおいて一番良いと思う。これでうちの不動産部門の三田ガーデンヒルズ全部売却完了 もう在庫は一つもないです。海外期間中にまた引っ越しです 旅立ちの前に部屋にさよならした」と記述。

続けてバイクに一緒に乗る2人の写真を公開した上で「急に住んでる部屋を買いたいって人が現れて今日から一週間以内に引っ越しになった。不動産屋としては欲しい人に住んで欲しい。会社としても売れる時に売るべきだからね。しかし、超急な引っ越しは、とても大変なこと。それでも快くOKしてくれた。ありがとう」と記述。

続けて「ちなみに今の家は同棲するにあたっての仮住まい。本宅は夏に完成予定、2.5億円かけてリフォーム中」と明かした。

2人は1月30日に結婚していたと3月28日に明かした。連名でつづった声明には「2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」とつづっている。