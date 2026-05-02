フロリダ州ザビレッジズでの会合で発言するトランプ氏＝1日/Nathan Howard/Reuters

（CNN）トランプ米大統領は1日、米国がイランとの戦争に「勝利」していないとの発言は「反逆的」とみなすと発言した。ただ、これに先立ちトランプ政権は、議会に対して戦闘行為は「終了した」と通知していた。

トランプ氏はフロリダ州ザビレッジズでの発言で、「急進左派は『我々は勝っていない』と繰り返すが、イランにはもう全く軍隊が残っていない。信じられない話だ。実際のところ、反逆的な発言だと思う。もしあなたが真実を知りたいなら、反逆的だ」と述べた。

今年1月のベネズエラでの迅速な軍事行動についても触れ、「史上有数の偉大な軍事行動」と形容したものの、イランでの勝利については早計に語りたくないとの立場を示した。

トランプ氏は「我々はイランでもほぼ同じくらい順調に進めているが、任務が完了するまでは話したくない」と言及。二つの紛争の間の明確な違いには触れなかった。

トランプ氏はこれまで、米国はイラン海軍を壊滅させたと繰り返し主張し、イランの港湾へ出入りする船に対する米国の封鎖を「天才的」と強調してきた。だが、イランは依然としてホルムズ海峡への影響力を保持している。