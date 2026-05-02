◆米大リーグ カージナルス―ドジャース（１日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１日（日本時間２日）、敵地・カージナルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。昨季は月別で自己最多タイとなる１５本塁打を放った５月の初戦で、３戦ぶり７号なるか期待がかかる。

前日の休養日を挟んで迎えるロード６連戦。前々日の本拠地・マーリンズ戦では２打数ノーヒットながら、３四球１盗塁だった。この日の先発左腕リベラトレとは通算４打数１安打、１本塁打。昨年８月６日に本拠地で左中間に豪快な一発を放り込んでいる。

チームは１３連戦を６勝７敗と負け越しで終えたが、４得点以下の試合が計７試合。直近２戦は１得点、２得点といずれも打線が機能せず、ロバーツ監督は「全体として、シーズン序盤のような打撃はできていない。コロラドあたりから少し落ちてきた印象。打撃は波があるものだけど、チーム全体の数字はリーグ上位でも、ここ１０日くらいは噛み合っていないし、必要な場面でヒットが出ていない」と奮起を促していた。