◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）

中日は今季５度目の３連敗を喫した。８勝２０敗で借金１２。球団史上最速の２８試合目で２０敗となった。これまで最速は１９３８年春と４２年の２９試合目だったが、球団創設９０年の節目に８４年ぶりに更新してしまった。

打線は前半に好機を生かせず、５回まで毎回の９残塁。うち４度の得点圏を逃した。５回は１死満塁の絶好機に、ボスラーが二飛、木下が遊飛。助っ人は初回と３回も２死一、二塁で凡退し、３打席連続で細川が四球を選んだ得点圏を生かすことができなかった。７回にも２死から細川が四球の後に見逃し三振。前の試合まで７試合連続安打の主砲が勝負を避けられ、苦しい結果になった。

逆に、先発の柳は毎回得点圏に走者を背負う投球となり、今季最短の５回で降板。５安打、４四球の２失点で今季初黒星を喫し、「リズムの悪い投球をしてしまいました」と反省した。

６回１死一、三塁で、代打・阿部が中犠飛。一時１点差に迫ったものの、７回に守備が乱れ、一挙４点を失った。１死満塁からボスラーの悪送球で２点を失うと、鵜飼の悪送球でさらに追加点を献上した。８回に代打・土田が３年ぶりの本塁打となる右越え２ランを放ったが、直前の大量失点が重かった。８回の守備では、土田も失策。２回の木下の悪送球を含め、今季ワーストの４失策を重ねた。