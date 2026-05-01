アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』第2弾はメジャーデビューを控えるミーマイナー
4月24日20時、ピラフ星人の出演でスタートした新YouTubeチャンネル『OFF TAKE』（読み：オフテイク）。
『OFF TAKE』は、ステージでは見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネルで、第2弾には、SNSで話題沸騰中の新人バンド、ミーマイナーが登場する。
■初のツーショットトークをのぞき見
5月13日に「部屋とガラクタと私」（TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』エンディング曲）でメジャーデビューを控えているミーマイナー。
実はメンバー内にふたりきりで話したことがない組み合わせが存在するという。そこで『OFF TAKE』でツーショットトークを実施、奮闘するメンバーの素顔をのぞき見する。
■リリース情報
2026.05.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「部屋とガラクタと私」
■【画像】『OFF TAKE』のロゴ
■関連リンク
『OFF TAKE』OFFICIAL YouTube
『OFF TAKE』OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/offtake_official
『OFF TAKE』OFFICIAL TikTok
ミーマイナー OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/