アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネル『OFF TAKE』第2弾はメジャーデビューを控えるミーマイナー

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4月24日20時、ピラフ星人の出演でスタートした新YouTubeチャンネル『OFF TAKE』（読み：オフテイク）。

『OFF TAKE』は、ステージでは見られない、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTubeチャンネルで、第2弾には、SNSで話題沸騰中の新人バンド、ミーマイナーが登場する。

■初のツーショットトークをのぞき見

5月13日に「部屋とガラクタと私」（TVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』エンディング曲）でメジャーデビューを控えているミーマイナー。

実はメンバー内にふたりきりで話したことがない組み合わせが存在するという。そこで『OFF TAKE』でツーショットトークを実施、奮闘するメンバーの素顔をのぞき見する。

■リリース情報

2026.05.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「部屋とガラクタと私」

■【画像】『OFF TAKE』のロゴ

■関連リンク

『OFF TAKE』OFFICIAL YouTube

『OFF TAKE』OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/offtake_official

『OFF TAKE』OFFICIAL TikTok

ミーマイナー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/MEminor/