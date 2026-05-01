ボクシングの世界スーパーバンタム級（上限体重５５・３キロ）４団体統一タイトルマッチ（２日、東京ドーム）の前日計量が１日、後楽園ホールで行われた。４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）は５５・３キロ、ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）は５５・１キロでともに１回目でパス。井上陣営が過去最強の相手と認める中谷は、海外ブックメーカーのオッズでは過去最強の評価を得られていないが、勝利への自信を示した。

権威ある専門誌「ザ・リング」が定めるパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じたランキング＝ＰＦＰ）で２位の井上と６位の中谷による日本史上最大の一戦は、勝者がＰＦＰ１位に浮上することも考えられる、世界最高峰を争う一戦でもある。だが決戦が翌日に迫っても、主なブックメーカーのオッズは井上勝利が１・２５〜１・３１倍に対し、中谷勝利は３・７５〜４・６３倍と、その差は縮まっていない。井上の過去の相手と比べても、２０２３年７月に対戦したスティーブン・フルトン（米国）の勝利オッズだった３・０倍よりも不利に見られているのだ。

だが、言うまでもなく勝負はゲタを履くまでわからない。計量後に井上と約１３秒間にらみ合い、笑顔で握手を交わした中谷は「いろんな意見あると思いますけど、僕自身が積み上げてきたものが出るリングになると思う。その歩んできた僕のストーリーというものをしっかり発揮して勝利したい」とモンスター超えに闘志を燃やす。

調子は「バッチリです。しっかり悔いなく仕上げることができたので、あとは明日までリカバリーを集中してやるだけ。お互いですけど、仕上がっているので明日を楽しむという感じ」と手応え十分。注目される試合の入り方は決まっているかを問われると「はい」と返答。「もうずっとイメージしてきているので、そこを明日、表現するだけだと思っています」と決意を口にした。

予想を覆し、最強の相手から最強のボクサーになれるか。