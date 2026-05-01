2匹のワンコが何か言いたげに見つめてくるので、お散歩に行きたいのかと思って誘ってみたら…？息ぴったりの反応に悶絶する人が続出し、投稿は記事執筆時点で43万5000回再生を突破。「最高」「たまらない」「可愛すぎて声出た」といった声が寄せられています。

【動画：『AIかと思った』2匹の犬に"おしゃんぽいく？"と質問してみた結果→とんでもなく尊い『シンクロした光景』】

ワンコ2匹をお散歩に誘ったら…

TikTokアカウント「maou20201211」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「まお」君＆「ちろ」ちゃんをお散歩に誘った時の反応です。この日、まお君が何か言いたげに飼い主さんを見つめていたら、ちろちゃんも隣にやってきて真似し始めたそう。

2匹が仲良く並んで何かを要求する姿は、なんとも微笑ましいです。そして試しに飼い主さんが「おしゃんぽいく？」と聞いてみたら…。

シンクロする光景が可愛すぎる

なんとまお君は向かって右側にコテン、そしてちろちゃんは左側にコテン…と2匹同時に首を傾げたとか！まるで鏡に映っているかのようにシンクロする光景に、キュンとせずにはいられません。飼い主さんも2匹の可愛すぎる反応に、思わず笑ってしまったのでした。

この投稿には「見事な左右シンクロ」「息ぴったり！仲良しですね」「奇跡の瞬間」「何回も見ちゃう」「1人でも可愛いのに2人同時は悶絶！」といったコメントが寄せられています。現実離れした尊すぎる光景を見て、AIが作成した映像かと思った方もいたようですよ。

仲良し兄妹の日常

まお君とちろちゃんは本当の兄妹のように仲良しで、日頃から一緒に遊んだりピタッと寄り添ってお昼寝したりしているそうです。特に妹のちろちゃんはお兄ちゃんのまお君が大好きで、「構って～」とちょっかいを掛けることが多いとか。

きっと2匹が深い絆で結ばれているからこそ、息ぴったりでシンクロする瞬間が見られたのでしょう。これからもまお君とちろちゃんが、仲良しで可愛い姿をたくさん見せてくれますように。

まお君＆ちろちゃんの愛くるしい姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「maou20201211」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「maou20201211」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。