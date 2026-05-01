◇バドミントン 第31回世界女子バドミントン選手権(ユーバー杯)(4月24日〜5月3日/デンマーク・ホーセンス)

2年に一度開催される女子バドミントンの国別“世界一決定戦”、ユーバー杯。日本は、日本時間30日の準々決勝でタイに勝利し、ベスト4進出を果たしました。

試合は団体戦で行われ、シングルス3本、ダブルス2本で先に3勝したチームが勝利します。出場16チームが4つのグループに分かれて予選リーグを行い、各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進みます。

グループBの日本は、3戦全勝でグループリーグを突破。準々決勝のタイ戦でも山口茜選手、福島由紀選手・松本麻佑選手のフクマツペアがストレート勝利すると、宮崎友花選手は第1ゲームをつかむも逆転され敗北、続く五十嵐有紗選手・中西貴映選手ペアが勝利し3‐1でベスト4進出しました。

日本は2日の決勝トーナメント準決勝で、中国と対戦します。

【試合結果】日本3-1タイ第1試合 山口茜 2-0 Ratchanok INTANON(22-20/21-15)第2試合福島由紀＆松本麻佑 2-0 Benyapa AIMSAARD&Supissara PAEWSAMPRAN(22-20/21-8)第3試合 宮崎友花 1-2 Pornpawee CHOCHUWONG(21-15/16-21/19-21)第4試合 五十嵐有紗＆中西貴映 2-1 Ornnicha JONGSATHAPORNPARN&Jhenicha SUDJAIPRAPARAT(19-21/21-5/21-14)