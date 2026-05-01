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¢¨Anderson RJ et al. Diabetes Care. 2001;24(6):1069-1078.
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¢¨Mina Kaviani et al. J Affect Disord. 2020 May 15:269:28-35.
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