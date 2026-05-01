“知る人ぞ知る”からすっかり“全国区”になった名バイプレーヤー、山口馬木也（53＝写真）の勢いが止まらない。

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2024年公開の主演映画「侍タイムスリッパー」が第48回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞してから、引っ張りだこ。今年はNHK大河「豊臣兄弟！」での柴田勝家役をはじめ、現在放送中の連ドラ「銀河の一票」（カンテレ・フジテレビ系＝月曜夜10時）でも与党幹事長の“怪しげな政策秘書”役として存在感をアピールしている。

さらに「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ系＝水曜夜10時）の第3話にも、過去に訳ありのジュエリーデザイナー役でゲスト出演していた。

「単なる脇役ではなく、作品に説得力を持たせる“重し”という唯一無二の名脇役になりつつありますね」とスポーツ紙芸能デスクがこう続ける。

「山口さんは若い頃はイケメン、今は“シワまで渋いイケオジ”として評価されがちですが、インタビューで写真を撮られることに照れてしまうほど、素は温厚で優しい性格。下積み時代が長い苦労人だからでしょう。時代劇出身で殺陣など役者の技量はもちろんのこと、『豊臣兄弟！』での柴田勝家役などクセ強な“剛”の演技にばかり目がいきますが、今後はもっと現代劇での“柔”の演技、濃いルックスで渋いからこそ笑ってしまうコメディーなどでの活躍も期待したいですね」

見た目のせいか、同じ“濃い顔族”の先輩、阿部寛（61）と比較されることもあるようだ。確かに阿部もコメディーからシリアスまで役柄は幅広いが、ベテラン映画ライターはこう話す。

「山口さんは見た目から《安田顕さんに似ている》なんてことも言われています。もっと若い頃は坂口憲二さん似とか。まあ、イケメンでヒゲが似合うからでしょうが、ただ、裏を返せば、誰かに似ていると言われる時点で、世間的にはまだ唯一無二の存在にはなれていないのかな、と」

そりゃそうか。“ポスト阿部寛”とか言われているようでは、阿部は超えられない。

「ひと昔前で言えば、故・緒形拳さんもコワモテそうでいて笑うと愛嬌があったり、野性と個性、深みと幅のある役者さんでした。山口さんにもそんな役者を目指してほしいですが、あまりにアクが強くなりすぎると、今度はテレビで使われにくくなる可能性がありますからね。今のバランスがちょうどいいのか、難しいところです」（前出の映画ライター）

快進撃は、まだまだ続くか。

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