慢性肝炎とは？犬で多い原因と進行のメカニズム

犬の慢性肝炎は、肝臓に長期間炎症が続くことで肝細胞が壊れ、線維化や肝硬変に進行していく病気です。急性肝炎のように短期間で重症化するのではなく、何ヶ月も、あるいは数年かけて少しずつ進行していくのが特徴です。

肝臓は、代謝や解毒、栄養の貯蔵など多くの生命維持に関わる働きをしています。そのため、肝臓が障害を受けても他の臓器が一時的に補うことができ、症状が表れにくいのです。病気が進むまで飼い主が気づかない理由の一つはここにあります。

犬の慢性肝炎の原因は一つではありません。感染症（レプトスピラなど）、免疫が肝臓を攻撃してしまう自己免疫性肝炎、銅の代謝異常、特定の薬剤の副作用などが関係することがあります。

特に「銅蓄積性肝炎」はウェルシュ・コーギーやラブラドール・レトリバー、ベドリントン・テリアなど特定犬種でよく見られ、遺伝的に銅の排泄がうまくできず、肝臓内に銅が溜まって炎症や壊死を起こします。

過去の研究によると、慢性肝炎と診断された犬のうち、多くが肝臓に異常な銅蓄積を示しており、銅濃度が高いほど肝臓のダメージも大きいことが報告されています。特にラブラドール・レトリバーでは遺伝的な要因が関与する可能性が示唆されています。

慢性肝炎は初期段階では無症状ですが、進行すると食欲不振、体重減少、黄疸、腹水（お腹の膨れ）、元気消失などの症状が現れます。これらは肝臓の再生能力が限界を超えた「末期」に見られることが多く、治療が遅れると予後は非常に厳しくなります。

早期発見の鍵：血液検査と肝生検の重要性

犬の慢性肝炎を早期に見つけるためには、定期的な血液検査が欠かせません。特に注目すべきなのは「ALT（アラニンアミノトランスフェラーゼ）」という肝酵素の数値です。ALTは肝細胞が壊れると血中に漏れ出すため、上昇が長期間続く場合は慢性的な炎症を疑います。

研究によると、ALTの上昇が持続していた犬の約7割に、肝生検（針で肝臓の組織を採取して顕微鏡で調べる検査）で炎症や線維化が確認されています。つまり、血液検査だけでも早期発見の手がかりになりますが、確定診断には生検が不可欠です。

さらに過去の研究では、115頭の犬を対象に肝生検と病理解析を行った結果、犬の慢性肝炎は多様な、個体ごとに異なる病理検査結果が示されました。このため、単に「肝臓の数値が高い」だけではなく、どの程度の炎症があるのかを知ることが治療方針を決めるうえで非常に重要になります。

また、肝臓の炎症が進むと「線維化」と呼ばれる組織の硬化が起こります。これは肝細胞が壊れたあとにできる“傷あと”のようなもので、一度進行すると元に戻りにくいことが知られています。

研究でも、線維化の進行度が高いほど生存期間が短いことが示されています。つまり、肝炎を「早く見つけること」が、そのまま「命を守ること」につながるのです。

健康診断でALTがわずかに高いときに、「元気だから大丈夫」と放置せず、再検査や腹部エコーでのフォローアップを行うことが早期発見のポイントです。特にシニア期（7歳以降）や肝疾患の好発犬種では、半年～1年に一度のチェックを心がけましょう。

治療と管理：食事・薬・生活環境の3本柱

慢性肝炎の治療は、原因によって異なりますが、基本は「炎症を抑え」「肝細胞を守る」ことを目的とします。

もし銅の蓄積が原因であれば、体内の銅を減らす治療（キレート療法）や、低銅食への切り替えが行われます。研究では、食事の銅含有量を制限することで肝臓中の銅濃度を下げ、ALT値が改善した例が報告されています。肝臓は再生能力が高いため、早期に適切な管理を行えば回復が期待できます。

また、免疫が関与している場合は、副腎皮質ホルモン（プレドニゾロンなど）を用いて炎症を抑える治療が選択されます。さらに、抗酸化作用をもつサプリメントや、胆汁の流れなどを改善するウルソデオキシコール酸などが補助的に使われることもあります。これらは肝細胞のストレスを減らし、炎症の進行を緩やかにする効果があります。

食事療法も重要な柱です。高脂肪食や過剰なタンパク質は肝臓に負担をかけるため、消化吸収の良い低脂肪・高品質なタンパク質を含む療法食が推奨されます。また、抗酸化作用を有する栄養素やオメガ3脂肪酸を含むフードは、肝臓の炎症を抑える効果があると報告されています。

治療を続けるうえで、飼い主の観察力も欠かせません。食欲や元気、尿や便の色、皮膚や白目の黄ばみなどを日常的にチェックし、小さな変化でも早めに獣医師に相談することが大切です。

慢性肝炎は「治る病気」ではなく「うまく付き合う病気」であり、治療の継続と生活管理のバランスが鍵となります。

まとめ

犬の慢性肝炎は、初期は気づかれにくい病気ですが、早期発見と食事・薬・生活管理の3本柱で進行を防ぐことができます。定期検査で愛犬の肝臓を守りましょう。

（参考文献： Vet Intern Med. 2019 May;33(3):1173-1200.）

(獣医師提供：大西 一輝)