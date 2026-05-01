大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」が2026年4月30日、個人が有料でパーク内を案内するとうたう「偽プライベート・ツアー」がSNSなどで確認されているとして、公式サイトで注意喚起した。

「プライベート・ツアーをご希望の際は、必ず当社公式WEBサイトより」

公式サイトでは「プライベート・ツアーを語った"偽ツアー"にご注意ください」とのお知らせが発表され、

「SNSなどで、"パーク内を案内するツアー"と称して個人に参加費用を支払いパーク内を巡る"偽プライベート・ツアー"が確認されています。これらは当社とは一切関係がなく、当社が禁止している商行為です。トラブル回避のためにも、決してご利用にならないようご注意ください」

と説明があった。「プライベート・ツアーをご希望の際は、必ず当社公式WEBサイトよりお申し込みください」とも呼びかけている。なお、USJ公式は専任ガイドツアー「ユニバーサルVIPエクスペリエンス」を展開しており、限定特典にはエクスプレス・パス、VIPラウンジ、アトラクションの優先入場といったサービスが盛り込まれている。

発表を受けてXでは、「びっくり！こんな人もいるんやな...」「最近良くInstagramで流れてくるやつかな？」「TikTokでよく見る」「絶対だめ！！」などの声が上がっている。実際にインスタグラムでは、パークを楽しむコツを紹介しながら偽ツアーを宣伝するような一般アカウントが複数確認できた。日本語、中国語、英語などで投稿されている。