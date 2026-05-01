W杯に臨む日本代表メンバーはどうなる？！ 第二次森保ジャパン得点ランキング
開幕まで2カ月をきった『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバーの発表会見が5月15日に行われる。
最終登録メンバーの人数は23〜26名（GKは最低3名）で、35〜55名（GK最低4名）の暫定リストの中から選出されることになる。運命のメンバー発表まで、あと2週間。果たして最終メンバーに選出されるのは誰になるのだろうか--。
これまで、FIFAワールドカップ2022以降の“第二次森保政権”における「出場試合数のトップ30」と「出場時間のトップ30」を振り返ってきた。そこで第3弾となる今回は、“第二次森保政権”で最も多くのゴールを記録してきた選手をランキング形式でピックアップ。ゴールがイメージできる。期待できるというのは、大きなファクターのひとつになるはずだ。
これまで第二次森保政権に招集されたのは88名で、Aマッチの試合数は40試合。その中で最も多くの得点を挙げたのは、これまで26試合（先発では18試合）に出場してきたFW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）の「16得点」だ。名実ともに“エース”としてチームをけん引し、今季は所属クラブでも25得点を挙げ、エールディビジの得点ランキンでトップを直走っている。
そして第2位は、24試合（先発は13試合）で「10得点」をマークしたMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）。左サイドからの仕掛けで多くのチャンスを演出し、圧巻の決定力を見せてきた。今季はフランス2部でのプレーながら、二桁となる10得点を記録しており、チーム内のトップスコアラーにもなっている。
第3位は、負傷離脱からの復帰が待たれるMF南野拓実（モナコ／フランス）。第一次政権を含めた森保ジャパンの中では最多となる26得点を記録し、第二次政権では上田と同じ26試合（先発18試合）出場で9点を挙げるなど、シャドーの一角として存在感を示してきた。メンバー入りに向け、懸命にリハビリに取り組んでいる姿も投稿されており、その状態が注目を集めている選手のひとりだ。
また、FW陣で上田に次ぐ得点数なのが、第4位のFW小川航基（NEC／オランダ）で「7得点」。出場試合は13試合（先発6試合）で569分間のプレータイム＝約80分に1点を挙げている計算になる。そのうちの6点はアジア予選のものだが、空中戦での強さは魅力。今季後半戦は思うような出場機会を得られていないが、ここまでエールディビジでは8得点を記録している。
そこに続くのが、MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）、MF伊東純也（ゲンク／ベルギー）、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）の中核3選手で「6得点」。所属クラブでは、監督交代の影響もあり堂安がやや出場時間を減らしているものの、これまで多くの試合に出場し、国内リーグでは堂安が5得点、伊東が4得点、久保が2得点を挙げている。ズバ抜けた得点力というわけはないが、いずれも攻撃の中心選手として数多くの得点機を演出してきた。
そのほか、第二次森保ジャパンにおける得点ランキング（2得点以上）は以下の通りとなっている。
▼ 得点ランキング（第二次森保政権）
1位 FW：上田綺世 16得点（1626分）
2位 MF：中村敬斗 10得点（1161分）
3位 MF：南野拓実 9得点（1448分）
4位 FW：小川航基 7得点（569分）
5位 MF：堂安律 6得点（1751分）
5位 MF：伊東純也 6得点（1447分）
5位 MF：久保建英 6得点（1493分）
8位 MF：田中碧 5得点（1124分）
9位 MF：ジャーメイン良 5得点（175分）
10位 MF：守田英正 4得点（1356分）
10位 MF：三笘薫 4得点（1111分）
12位 FW：細谷真大 3得点（319分）
13位 MF：遠藤航 2得点（1975分）
14位 DF：菅原由勢 2得点（1111分）
15位 FW：前田大然 2得点（673分）
16位 FW：町野修斗 2得点（236分）
16位 MF：古橋亨梧 2得点（269分）
最終登録メンバーの人数は23〜26名（GKは最低3名）で、35〜55名（GK最低4名）の暫定リストの中から選出されることになる。運命のメンバー発表まで、あと2週間。果たして最終メンバーに選出されるのは誰になるのだろうか--。
これまで、FIFAワールドカップ2022以降の“第二次森保政権”における「出場試合数のトップ30」と「出場時間のトップ30」を振り返ってきた。そこで第3弾となる今回は、“第二次森保政権”で最も多くのゴールを記録してきた選手をランキング形式でピックアップ。ゴールがイメージできる。期待できるというのは、大きなファクターのひとつになるはずだ。
そして第2位は、24試合（先発は13試合）で「10得点」をマークしたMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）。左サイドからの仕掛けで多くのチャンスを演出し、圧巻の決定力を見せてきた。今季はフランス2部でのプレーながら、二桁となる10得点を記録しており、チーム内のトップスコアラーにもなっている。
第3位は、負傷離脱からの復帰が待たれるMF南野拓実（モナコ／フランス）。第一次政権を含めた森保ジャパンの中では最多となる26得点を記録し、第二次政権では上田と同じ26試合（先発18試合）出場で9点を挙げるなど、シャドーの一角として存在感を示してきた。メンバー入りに向け、懸命にリハビリに取り組んでいる姿も投稿されており、その状態が注目を集めている選手のひとりだ。
また、FW陣で上田に次ぐ得点数なのが、第4位のFW小川航基（NEC／オランダ）で「7得点」。出場試合は13試合（先発6試合）で569分間のプレータイム＝約80分に1点を挙げている計算になる。そのうちの6点はアジア予選のものだが、空中戦での強さは魅力。今季後半戦は思うような出場機会を得られていないが、ここまでエールディビジでは8得点を記録している。
そこに続くのが、MF堂安律（フランクフルト／ドイツ）、MF伊東純也（ゲンク／ベルギー）、MF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）の中核3選手で「6得点」。所属クラブでは、監督交代の影響もあり堂安がやや出場時間を減らしているものの、これまで多くの試合に出場し、国内リーグでは堂安が5得点、伊東が4得点、久保が2得点を挙げている。ズバ抜けた得点力というわけはないが、いずれも攻撃の中心選手として数多くの得点機を演出してきた。
そのほか、第二次森保ジャパンにおける得点ランキング（2得点以上）は以下の通りとなっている。
▼ 得点ランキング（第二次森保政権）
1位 FW：上田綺世 16得点（1626分）
2位 MF：中村敬斗 10得点（1161分）
3位 MF：南野拓実 9得点（1448分）
4位 FW：小川航基 7得点（569分）
5位 MF：堂安律 6得点（1751分）
5位 MF：伊東純也 6得点（1447分）
5位 MF：久保建英 6得点（1493分）
8位 MF：田中碧 5得点（1124分）
9位 MF：ジャーメイン良 5得点（175分）
10位 MF：守田英正 4得点（1356分）
10位 MF：三笘薫 4得点（1111分）
12位 FW：細谷真大 3得点（319分）
13位 MF：遠藤航 2得点（1975分）
14位 DF：菅原由勢 2得点（1111分）
15位 FW：前田大然 2得点（673分）
16位 FW：町野修斗 2得点（236分）
16位 MF：古橋亨梧 2得点（269分）