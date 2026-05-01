8回の守備でマウンド付近に上がった打球を追いかけるも…

【MLB】ツインズ 7ー1 Bジェイズ（日本時間1日・ミネソタ）

ブルージェイズの岡本和真内野手が4月30日（日本時間5月1日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。8回の守備で痛恨の失策を犯して失点に絡み、実況も苦言を呈した。チームは1-7で逆転負けを喫し、連勝は2で止まった。

岡本は1-4の8回の守備で、ジェファーズがフラフラと打ち上げたマウンド付近の打球を追いかけるも、一塁手のゲレーロJr.とお見合い。すぐに捕球して二塁へ送球するも、これが悪送球となって走者一、三塁とピンチを広げ、続くベルの2点適時打に繋がった。

地元放送局「ツインズTV」の実況コーリー・プロブス氏は「なぜオカモトがキャッチしないのか私には理解できません！」と強い口調で指摘。解説のジャスティン・モーノー氏も「打球は三塁側に上がりましたからね。100％三塁手がキャッチするべきです。彼（ゲレーロJr.）を押しのけないといけないです。誰かキャッチしてくれるのを待っているようでした」と話した。

この日は3打数無安打と3試合ぶりの快音なしに終わったが、守備でも精細を欠いた。（Full-Count編集部）