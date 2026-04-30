ドリコムが運営するWEBマンガサイト「ドリコミ＋（プラス）」にて、5月1日0時から5月6日23時59分まで、掲載中の32作品全てが日替わりで24時間限定の全話無料（※）となる大型キャンペーンが実施される。

【画像】アニメ化作品も！ 「ドリコミ＋」キャンペーン実施作品

今回のキャンペーンでは、6日間限定で掲載中の全作品が日替わりで全話無料公開される（※）。新連載タイトルはもちろん、『くくルプ』こと『99回断罪されたループ令嬢ですが今世は「超絶愛されモード」ですって!?』や『ゴブリンスレイヤー』の蝸牛くもが手がける『ブレイド＆バスタード』といったアニメ化作品などが毎日入れ替わりでラインナップされる。※一部作品を除く

「ドリコミ＋」は、コミックレーベル「DREコミックス」と新レーベル「ドリコミ」の作品を集めたドリコム公式のWEBマンガサイト。サイト開発には、コミックアプリ『マンガUP！』をはじめとするコミックプラットフォームの企画・開発実績を持つand factory株式会社が協力。スマートフォン・PCの双方から快適に読書できるUI/UXを実現したという。

（文=リアルサウンド ブック編集部）