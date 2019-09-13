◇女子ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日 千葉県 浜野GC＝6704ヤード、パー72）

主催者推薦で出場する松原柊亜（しゅあ、19＝フリー）が7バーディー、ボギーなしの65で回り首位に2打差の2位。ルーキー優勝一番乗りへ好発進した。岡山絵里（29＝ニトリ）が2番からツアータイ記録となる8連続バーディーを奪い、コース記録に並ぶ63で首位。悪天候が予報される1日の第2日は選手やギャラリーらの安全を優先し中止となり、競技は54ホールに短縮された。

見えない力に後押しされているようだった。「100点に近い内容。特にパットが良かったです」。今季ツアー3戦でいずれも予選落ちだった松原は、自己ベストに並ぶ65を叩き出し、自然と笑顔がはじけた。

以前はパターを短く持ってボールに近づいて立っていたが、長めに持ってゆったりとしたリズムで振るように変更。それが奏功しボールの転がりが良くなった。前半インの12番で3メートルを決めると、2番では8メートルのチャンスを難なく沈めた。

最愛の父・秀光（ひであき）さんが24年12月に膵臓（すいぞう）がんで死去。英語の「sure（シュア）＝いいよ」が由来の名前もその秀光さんが名付け、中学、高校時代は「ゴルフに関することは全部やってもらっていた」という。他界したのは最初のプロテストに落ちた直後。ショックは大きく「3カ月くらいは練習できなかった」という。

大会会場の浜野GCはジュニアの試合で父と何度も訪れた思い出の場所。その父が今も大きな支えになっている。この日も目を潤ませながら「今日はミスしたと思ったショットがピンに寄ったりして凄く運が良かった」と話した。

2日目が中止となり54ホールの短期決戦となった新規大会。ルーキー一番乗りでのツアー初優勝へ「3日目、最終日はどんどん攻めていけたら良いなと思います」と誓った。

◇松原 柊亜（まつばら・しゅあ）2006年（平18）11月30日生まれ、栃木県鹿沼市出身の19歳。父の影響で3歳からゴルフを始める。松戸二中時代に全国中学選手権で優勝。日本ウェルネス高時代に日本ジュニア4位。25年プロテストに2度目の挑戦で合格。得意クラブは平均飛距離240ヤードの1W。憧れの選手は河本結。好きな音楽はヒップホップ。1メートル64、54キロ。