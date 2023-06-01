開催：2026.5.1

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 4 - 5 [ナショナルズ]

MLBの試合が1日に行われ、シティ・フィールドでメッツとナショナルズが対戦した。

メッツの先発投手はフレディ・ペラルタ、対するナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラスで試合は開始した。

2回表、7番 ナシーム・ヌネス 2球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でナショナルズ得点 NYM 0-1 WSH、9番 ジェーコブ・ヤング 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 NYM 0-2 WSH

3回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 NYM 0-3 WSH

3回裏、3番 ＭＪ・メレンデス 5球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでメッツ得点 NYM 3-3 WSH

6回裏、4番 マーク・ビエントス 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでメッツ得点 NYM 4-3 WSH

8回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 NYM 4-5 WSH

試合は4対5でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのミッチェル・パーカーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はメッツのルーク・ウィーバーで、ここまで2勝1敗0S。ナショナルズのバーランドにセーブがつき、0勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 04:46:13 更新