ÃæÃ«½á¿Í¤¬°æ¾å¾°ÌïÀï¤Ç¡Ö¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¯¡×ÊýË¡¡¡¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦²¦¼Ô¡¦µÈÀ®Ì¾¹â¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£³¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢£×£Â£Á¡¦£×£Â£Ã¡¦£×£Â£ÏÆ±µé£±°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£¸¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡Ö£Ï£Î£Å¡×¤Î¥¢¥È¥àµé¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦²¦¼Ô¡¦µÈÀ®Ì¾¹â¡Ê£²£µ¡Ë¤¬À¤µª¤Î°ìÀï¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀ®¤ÏÀè·î£²£¹Æü¤Î£Ï£Î£ÅÍÌÀÂç²ñ¤Ç¡¢¥½¥ó¥Á¥ã¥¤¥Î¡¼¥¤¡¦¥²¥Ã¥½¥ó¥ê¥Ã¥È¤ò²¼¤·¤Æ½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¶Ã°Û¤Î£´£±Ï¢¾¡¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢£³·î£±£µÆü¤Î¸µÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¤é¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¶½¹Ô¤âÀ¸´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌµÇÔ¤ÎÁª¼êÆ±»Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ËÉé¤±¤¬¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤â¤½¤Î»î¹ç¤¬ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢³ÊÆ®µ»¤Î»Ä¹ó¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
à¥â¥ó¥¹¥¿¡¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼ê¤È¤Î¡Ëµ÷Î¥´¶¤¬È´·²¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¡ÊÇ½ÎÏ¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¡Ë¸Þ³Ñ·ÁÁ´¤Æ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁí¹çÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿¡£
¡¡ÃæÃ«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Á°ìÈ¯¤Î½Å¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤«Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤«¤éÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤È¡¢¾¡Éé¤ËÂÐ¤¹¤ëìÅÍß¤µ¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤ß¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹çÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¡£¡ÖÀ¤´ÖÅª¤Ê°Õ¸«¤È¤·¤Æ°æ¾åÁª¼ê¤¬Í¥°Ì¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÃæÃ«Áª¼ê¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤Î»ÅÊý¤È¤«¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Æ°¤¤ò¤¹¤ë¡£ÃæÃ«Áª¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¾¡Íø¤¬¶á¤Å¤¯¤Ï¤º¡£ËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤É¤Ã¤Á¤¬ÍÍø¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È£²¿Í¤Î¼ÂÎÏ¤¬¸ÞÊ¬¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¡Éé¤Ë¶öÁ³¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¾¡¤Ä¤Î¤¬³ÊÆ®µ»¡£¤ª¸ß¤¤ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢Á´¤Æ¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤Î¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
àºÇ¶¯²¦¼Ôá¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£