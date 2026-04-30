今年も大活躍の予感！【40・50代】が1枚持っておきたい「おすすめ半袖ジャケット」

日中は少し汗ばむぐらいの気温の日が増えて、長袖アウターの出番もそろそろ少なくなりそう。そんな季節の変わり目にちょうどいいのが「半袖ジャケット」。きちんと感をキープしながら季節感を演出できる、大人にとって頼れるアイテムです。Tシャツやキャミソールのほかにワンピースの上に羽織ったりと、これからの季節に大活躍する予感！ まだ持っていない人はぜひチェックしてみて。

実用性もバッチリな優秀ジャケット

【JEANASIS】「ルーズダブルジャケットSS」\9,350（税込）

ゆったりとしたルーズシルエットと、ダブルボタンのデザインがポイントの半袖ジャケット。カジュアルになりすぎず、品のある雰囲気を演出できるアイテムです。接触冷感と吸水速乾機能も備わっており、暑い季節のレイヤードコーデも快適になりそう。

涼しげな機能性リネンライクジャケット

【ROPÉ PICNIC】「エアリーリネンライク ドルマンジャケット」\7,491（税込）

UVカット・接触冷感・吸水速乾・防シワと実用的な機能をしっかり備えたジャケット。清涼感のあるリネンライクな素材を使用しています。ドルマンスリーブのゆったりとしたシルエットで、気になる腕まわりをすっきりと見せられそう。

※すべての商品情報・画像はand ST、ROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。