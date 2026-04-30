タレントのROLAND（ローランド）が26日公開のキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）に出演。流ちょうな英語力を披露し、反響を呼んでいる。

挑戦者として登場した日本人とロシア人の両親を持つコノノバ瑛梨花さん（22）との英会話を披露。ローランドは「僕の見た目の1〜10の中でどこ？」と問いかけ、コノノバさんが「正直9かな」と答えると「12？だよね」と冗談を入れて笑わせた。コノノバさんが「もっと上がいいの？」と問うとローランドは「そりゃもっと上がいいに決まってる」と答え、最終的に「じゃあ11でいいよ」と10以上の回答をもぎとった。

英語力もさることながら見事なトーク力にコメント欄では「ローランドと英語で話して以降の顔、きれいになっていってる！ローランドの力すごい！」「英語だけでなく安定のトーク力もみせるローランド神」といった投稿が相次いでいた。

オーディションではコノノバさんが8歳から15歳まで母親の彼氏から性的虐待を受け、その後、セクシー女優を経てキャバクラ界への挑戦を志したことなどが紹介された。ローランドはかつて自身がホストとしてのキャラクターを作る際に「マーケットが追いついてくるまで待ってやろうと思ってやっていた」と明かし「エッジがあった方がめちゃくちゃ売れたときのアッパーが大きい。グラマラスなハーフ系の顔の濃いキャバ嬢としてブランディングしていくといいのでは」とアドバイスを送った。

「LAST CALL」は起業家の溝口勇児氏とローランドがダブルMCで今年1月に始まったYouTube番組で、人生を変えたい女性を現役トップキャバ嬢らが審査してデビューへと導く。

合格者は湘南美容クリニックから最大1000万円の美容整形費用が負担され、希望キャバクラ店へ入店する権利も得られる。審査員には全国のキャバクラ業界を代表する豪華メンバーが集結しており、ノアのほか、愛沢えみり、HIMEKA、にじほ、桃瀬とも、南柚子、れみれみ、ヤマトリノ、ゆいぴす、るな、ねおまる、如月れい、あっすん、あいりらが参加している。