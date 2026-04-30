「白の中でも使える白」は？ 涼しく透けない白のトップス





シンプルな白こそ「吟味する」

出番の多いベーシックな白のクルーネックこそ、確かな選びが仕上がりを左右。キレイに見せてくれる形、洒落て見える質感、行き届いたディテールなど。厳しい目線で選ばれた、１枚でもさまになるアイテムを集結。







001.emmi

(LONG SLEEVE T-SHIRT)

□強度のあるしなやかさ

□しゃがんだときも安心の長め丈

品のいい女性らしさを演出できるつまった首元とほのかな透け

白ロングスリーブトップス／emmi（エミ ニュウマン新宿店） 竹繊維を配合した至極のやわらかさで、ストレッチの効いた高い密着感ながら窮屈さはなし。そでも長め。







004.Demi-Luxe BEAMS

(PULLOVER SHIRT)

□前後で異なるすそ

□切り替えによる自然な丸み

手を加えずとも見た目が整う計算ずくの美フォルム

白ボートネックシャツ／デミルクス ビームス（デミルクス ビームス 新宿） 前はすっきり、後ろはお尻を隠せるすそデザイン。横広のネックがエレガントな雰囲気をあと押し。







006.Oblada

(HALF SLEEVE T-SHIRT)

□ジャストサイズで着られる形

□型くずれしにくい首元

１枚でもニュアンスが得られる洗いざらしたような色ムラ

白Tシャツ／Oblada（シンチ） 細くもゆるくもなく、さらに透け感もない究極ベーシック。落ち綿と呼ばれるリサイクルコットンを使い、ヴィンテージのような風合いを表現。







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