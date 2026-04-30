2026年5月公開の映画『プラダを着た悪魔2』とコラボレーション！

ファッション誌「ランウェイ」の“悪魔”のような編集長・Miranda（ミランダ）と、彼女のアシスタント・Andy（アンディ）が活躍し、“働く女のバイブル”として長年愛されてきた映画『プラダを着た悪魔』。2006年公開の映画では、アンディがミランダにコーヒーを届けるシーンを覚えている方も多いのでは？

続編公開を記念して、スターバックスではその名場面をリアルな体験として届けるべく、ミランダやアンディをイメージした2種のカスタマイズビバレッジが登場。2026年4月30日（木）より、全国のスターバックスで楽しむことができます。

魅力的なキャラクター・ミランダ＆アンディのカスタマイズはどんな味？

ファンならずとも飲んでみたい定番商品のカスタマイズになっていますので、ぜひお試しあれ♪



ミランダをイメージした「スターバックス ラテ」カスタマイズは？

「The Miranda スターバックス ラテ」

ミランダにインスパイアされたのは、ホットの「スターバックス ラテ」カスタマイズで、「The Miranda（ザ・ミランダ） スターバックス ラテ」と名付けられています。

○カスタマイズ内容

・フォームミルク量変更：フォームミルクなし（ノンフォーム）無料

・ミルクの温度：エクストラホット（熱め）無料

・エスプレッソショット：ショット追加 ＋55円

・ミルクの種類：無脂肪乳に変更 無料

無脂肪乳に、エスプレッソを1ショット追加して、熱めに。香ばしさが増したラテは後口もさっぱり。ミランダらしく、仕事の活力になりそうなキリっとした味わいです。

商品名「The Miranda スターバックス ラテ」 発売日2026年4月30日（木）価格545円〜（持ち帰り）、555円〜（店内利用）※トールサイズ、カスタマイズ含む価格となります※一部店舗では、価格が異なる場合、お取扱いのない場合があります取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）▶オーダー用二次元コード https://sbux.jp/4sXZByC

レジにてオーダーする際にご利用ください（有効期限：2026年5月31日（日））

アンディをイメージした「カプチーノ」カスタマイズは？

「The Andy オーツミルク カプチーノ」

アンディにインスパイアされたのは、ホットの「カプチーノ」。

「The Andy（ザ・アンディ） オーツミルク カプチーノ」 は、スパイシーでやさしい甘みのあるカスタマイズです。

○カスタマイズ内容

・シロップの追加：バニラビーンフレーバーシロップ追加 ＋80円

・トッピング：シナモンパウダー追加 無料

・ミルクの種類：オーツミルクに変更 ＋55円

華やかなバニラビーンの香りと甘みのあるシロップと、ピリッとするエキゾチックな風味のシナモンをトッピングした「カプチーノ」。ほんのり自然な甘みのあるオーツミルクはクセが少なく植物性ミルクのなかでも飲みやすい味わいです。

シンプルながら洗練された味わいは、アンディにぴったり！

商品名「The Andy オーツミルク カプチーノ」 発売日2026年4月30日（木）価格624円〜（持ち帰り）、635円〜（店内利用）※トールサイズ、カスタマイズ含む価格となります※一部店舗では、価格が異なる場合、お取扱いのない場合があります取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）▶オーダー用二次元コード https://sbux.jp/4sXZGCqレジにてオーダーする際にご利用ください（有効期限：2026年5月31日（日））



日常のコーヒータイムにシネマティックなきらめきをたっぷり楽しんで♪

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

