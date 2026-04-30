ABEMAにて『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』が、5月5日午後11時より放送される。

（関連：【画像あり】『30時間限界突破フェス』内の企画に出演した“おひなさま”こと長浜広奈）

本シリーズは2025年3月より放送を開始し、今回でシリーズ3作目となる人気番組。YouTubeチャンネル登録者数累計390万人を超える都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務め、ラランド・サーヤ、笹崎里奈とともに、都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーとなっている。

『SEASON3』では、SNSを中心に話題を集める都市伝説をさらに深堀りする従来の企画に加え、Naokimanがゲストとともに都市伝説的視点で身近なアングラスポットを直撃する「アングラバスツアー」の第2弾や、ヒトコワの心理を読み解くクイズ企画など、新企画も用意されているとのこと。

アングラバスツアーには俳優・山田孝之の参戦が決定。あわせて、AK-69や多国籍ボーイズグループ・NCTのYUTAら、各企画にゲストが多数登場する。

また、4月12日に放送されたABEMA10周年特別記念番組『30時間限界突破フェス』内の企画「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来！明日、学校で話したい都市伝説SP～」の完全版も配信が決定。1時間の放送では収まらなかった、人気恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』メンバーとの特別トークがオンエアされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）