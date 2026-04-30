和紙でさらり夏支度！ 健繊「Washicool」

記事ポイント 健繊株式会社が夏の新ブランド「Washicool」を発売します和紙から作られた繊維で、軽さとシャリッとした肌触りを備えます肌着、靴下、カーディガンなど暑い季節に使いやすい品ぞろえです 健繊株式会社が夏の新ブランド「Washicool」を発売します和紙から作られた繊維で、軽さとシャリッとした肌触りを備えます肌着、靴下、カーディガンなど暑い季節に使いやすい品ぞろえです

「ひだまり肌着」を展開する健繊から、夏の新ブランド「Washicool」が登場します。

汗やムレ、湿気が気になる季節に向けて、和紙素材ならではのさらりとした着心地を提案するシリーズです。

健繊「Washicool」





発売日：2026年4月30日発売元：健繊株式会社ブランド名：Washicool主な商品：肌着、靴下、カーディガン、アームカバーなど本店サイト：https://www.hidamarihonpo.com/

Washicoolは、「和紙」を使用した夏向けの衣料ブランドです。

綿素材よりも吸水性と速乾性に長けた和紙から作られた繊維を使い、紙ならではの軽さと、程よくシャリシャリとした肌触りを組み合わせています。

肌離れがよく体にまとわりつきにくいため、通勤時のインナー、休日の外出、冷房の効いた室内での羽織りものまで、蒸し暑い日の装いに取り入れやすいシリーズです。

ラインナップには、リブソックスやアンクルソックス、なめらかタイプとしっかりタイプの肌着、ショート丈とチュニック丈のカーディガンなどがそろいます。

足元、上半身、腕まわりまで目的別に選べる構成で、夏の汗対策や冷房対策を日常の服装に自然に重ねられます。

和紙リブソックス





商品名：和紙リブソックス価格：2,420円（税込）機能：消臭機能付き

和紙リブソックスは、和紙素材のシャリッとした感触を足元で感じられるベーシックな靴下です。

グレーやカーキ、黒などの落ち着いた色合いに加え、ベージュやピンク系のやわらかなカラーもそろい、ローファーやブーツに合わせた通勤コーデにもなじみます。

消臭機能付きのため、革靴を履く日や長時間外出する日にも、ムレやニオイの不快感を抑えながら足元を整えます。

和紙アンクルソックス





商品名：和紙アンクルソックス価格：1,980円（税込）甲部分のメッシュ編み

和紙アンクルソックスは、足首まわりを軽やかに見せる短め丈の靴下です。

甲のメッシュ編みが熱や湿気を逃がし、サンダルやローファーに合わせた夏の足元をさらりと保ちます。

暑い日の運動やアウトドア、歩く時間が長い休日の外出でも、足元のこもり感を抑えた着用感につながります。

和紙肌着 なめらかタイプ





商品名：和紙半袖（なめらかタイプ）価格：4,620円（税込）商品名：和紙ノースリーブ（なめらかタイプ）価格：4,620円（税込）

和紙肌着のなめらかタイプは、さらりとしたシャリ感を残しながら、ふんわり軽い着心地に仕上げたインナーです。

白を基調にした半袖とノースリーブは、薄手のトップスの下にも合わせやすく、汗ばむ通勤時間や家事の合間にも肌にまとわりつきにくい設計です。

着るほど洗うほど肌になじむ仕様で、締めつけ感を抑えた毎日のインナーとして使いやすい一枚です。

和紙肌着 しっかりタイプ





商品名：和紙半袖（しっかりタイプ）価格：4,620円（税込）商品名：和紙ノースリーブ（しっかりタイプ）価格：4,620円（税込）

和紙肌着のしっかりタイプは、生地にハリを持たせたタイプです。

体のラインを拾いにくい作りで、職人による丁寧な縫製が見た目の美しさと丈夫さを支えます。

一枚で過ごす室内時間や、透け感が気になる夏服の下に重ねる場面でも、和紙素材の風合いを感じながら安心感のある着心地を得られます。

和紙カーディガン





商品名：和紙ショートカーディガン（ホールガーメント製法）価格：8,250円（税込）商品名：和紙チュニックカーディガン価格：8,250円（税込）

和紙カーディガンは、ざっくりとした編地で風通しのよさと軽さを備えた羽織りものです。

ショート丈は腰まわりをすっきり見せやすく、チュニック丈はヒップまわりまでやさしく覆うため、外出先の冷房対策や旅行の移動時間にも活躍します。

やわらかく持ち運びしやすいうえ、シワになりにくく毛玉ができにくい仕様で、バッグに入れておく夏の一枚として使えます。

目的で選べる小物





和紙アームカバー：2,420円（税込）和紙5本指ソックス：2,640円（税込）和紙ステテコ（なめらかタイプ）：4,950円（税込）和紙ボクサーパンツ（しっかりタイプ）：3,960円（税込）

Washicoolには、UVカット機能付きの和紙アームカバーや、指の間までさらりと保つ和紙5本指ソックスも用意されています。

ステテコやボクサーパンツは、汗をかきやすい部屋着や就寝前のリラックスタイムにも使いやすいアイテムです。

腕、足指、腰まわりなど湿気がこもりやすい部分に合わせて選べるため、夏の不快感を部分ごとに整えられます。

夏らしいパッケージ





Washicoolは、涼しさを感じるパッケージで展開されます。

淡い色合いの箱や袋に入った衣料アイテムは、夏生まれの人へのギフトや、汗ばむ季節を快適に過ごしてほしい相手への贈りものにも向いています。

実用性の高い肌着や靴下を選べるため、家族やパートナーへの季節のプレゼントとしても取り入れやすいシリーズです。

和紙素材の軽さと吸水速乾性を活かしたWashicoolは、暑い季節の衣類にさらりとした選択肢を加えます。

肌着から靴下、カーディガンまでそろうため、日常の服装に合わせて必要なアイテムを選べます。

健繊「Washicool」の紹介でした。

よくある質問

Q. Washicoolに使われている素材の特徴は何ですか

A. 和紙から作られた繊維を使用し、吸水性、速乾性、軽さ、シャリッとした肌触りを備えます。

Q. Washicoolの商品はどこで購入できますか

A. ひだまり本舗の本店サイト、ひだまり本舗銀座店、ひだまり本舗新宿店で販売されます。

Q. Washicoolの問い合わせ先はどこですか

A. ひだまり本舗の電話窓口が0120-120-987で、受付時間は8時から22時までです。

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