東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）のスペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５」が７月２日から９月１４日まで開催される。これはディズニー＆ピクサー映画「トイ・ストーリー５」の日本公開を記念して、映画の世界が東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）で楽しめる。

ＴＤＬとＴＤＳでは「トイ・ストーリー５」に登場するキャラクターたちがデザインされたデコレーションやフォトスポットが出現。スマートフォンを使って参加できる「トイフレンズスタンプラリー」も実施。「トイ・ストーリー５」の仲間たちが待つスポットを巡り、すべてのスタンプを集めると、オリジナルシールがキャストからもらえる。

ＴＤＬの「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」では映画に登場するレストラン「ピザ・プラネット」をイメージしたデコレーションが施され、テーマに合わせたスペシャルメニューが登場するほか、映画「トイ・ストーリー」シリーズのキャラクターたちが、ボニーのお部屋で遊んでいる様子が描かれたグッズも両パークで販売される。ディズニーホテルやディズニーリゾートラインでも、パークで開催されるスペシャルイベントと連動したプログラムが展開される。