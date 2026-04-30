男子イタリア代表に37名が選出！ VNLメンバーは5月に発表
28日、イタリアバレーボール連盟（FIPAV）が、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026に向けてトレーニングを行う男子イタリア代表メンバー37人を発表した。
FIVB世界ランキング2位のイタリア。フェルディナンド・デジョルジ監督のもと、2025年のVNLでは2位、世界選手権では優勝という成績を残した。
2026年のメンバーには、石川祐希も所属するイタリアのペルージャで司令塔として活躍するシモーネ・ジャネッリや、今季日本製鉄堺ブレイザーズで活躍したトンマーゾ・リナルディが2023年以来の代表復帰を果たした。また、2025年の代表シーズン中に大ケガを負い長期離脱していたダニエレ・ラヴィアも復帰している。
なお、VNLに登録される30人の正式発表は5月20日に行われる予定だ。
■男子イタリア代表登録メンバー
▼セッター
シモーネ・ジャネッリ
リカルド・スベルトリ
パオロ・ポッロ
マッティア・ボニンファンテ
アレッサンドロ・ファニッツァ
ブライアン・アルギラゴス
▼リベロ
ファビオ・バラーゾ
ドメニコ・パーチェ
ガブリエレ・ラウレンツァーノ
マテオ・スタフォリーニ
ダミアーノ・カターニャ
ルカ・ロレティ
▼オポジット
ユーリ・ロマノ
カミル・リヒリツキ
アレッサンドロ・ボボレンタ
トンマーゾ・グッゾ
ディエゴ・フラッショ
▼アウトサイドヒッター
アレッサンドロ・ミキエレット
ルカ・ポッロ
マッティア・ボットロ
フランチェスコ・サニ
ダニエレ・ラヴィア
マッティア・オリオーリ
トンマーゾ・リナルディ
ジュリオ・マガリーニ
ダビド・ガルディーニ
トンマーソ・イキーノ
▼ミドルブロッカー
ロベルト・ルッソ
ジョヴァンニ・マリア・ガルジウロ
ジョヴァンニ・サンギネッティ
パルド・マティ
フランチェスコ・コンパローニ
ジャンルカ・ガラッシ
ロレンツォ・コルテシア
レアンドロ・モスカ
アンドレア・トルオッキオ
マルコ・ペッラカーニ