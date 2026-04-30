28日、イタリアバレーボール連盟（FIPAV）が、バレーボールネーションズリーグ（VNL）2026に向けてトレーニングを行う男子イタリア代表メンバー37人を発表した。

FIVB世界ランキング2位のイタリア。フェルディナンド・デジョルジ監督のもと、2025年のVNLでは2位、世界選手権では優勝という成績を残した。

2026年のメンバーには、石川祐希も所属するイタリアのペルージャで司令塔として活躍するシモーネ・ジャネッリや、今季日本製鉄堺ブレイザーズで活躍したトンマーゾ・リナルディが2023年以来の代表復帰を果たした。また、2025年の代表シーズン中に大ケガを負い長期離脱していたダニエレ・ラヴィアも復帰している。

なお、VNLに登録される30人の正式発表は5月20日に行われる予定だ。

■男子イタリア代表登録メンバー

▼セッター

シモーネ・ジャネッリ

リカルド・スベルトリ

パオロ・ポッロ

マッティア・ボニンファンテ

アレッサンドロ・ファニッツァ

ブライアン・アルギラゴス





▼リベロ

ファビオ・バラーゾ

ドメニコ・パーチェ

ガブリエレ・ラウレンツァーノ

マテオ・スタフォリーニ

ダミアーノ・カターニャ

ルカ・ロレティ





▼オポジット

ユーリ・ロマノ

カミル・リヒリツキ

アレッサンドロ・ボボレンタ

トンマーゾ・グッゾ

ディエゴ・フラッショ





▼アウトサイドヒッター

アレッサンドロ・ミキエレット

ルカ・ポッロ

マッティア・ボットロ

フランチェスコ・サニ

ダニエレ・ラヴィア

マッティア・オリオーリ

トンマーゾ・リナルディ

ジュリオ・マガリーニ

ダビド・ガルディーニ

トンマーソ・イキーノ





▼ミドルブロッカー

ロベルト・ルッソ

ジョヴァンニ・マリア・ガルジウロ

ジョヴァンニ・サンギネッティ

パルド・マティ

フランチェスコ・コンパローニ

ジャンルカ・ガラッシ

ロレンツォ・コルテシア

レアンドロ・モスカ

アンドレア・トルオッキオ

マルコ・ペッラカーニ

