《今日は4/29（よいふくの日）ということで 良い報告を… 運転免許を取得しました!!》

俳優の鈴木福が4月29日、XとInstagramで運転免許を取得したことについて、免許証の実物写真を添えて報告した。

「運転免許証の交付の日付は4月9日です。免許証には『鈴木福 平成16年6月17日生』『2028年（令和10年）07月17日まで有効』としっかり記載されています。

オートマチック（AT）車限定ではなく、マニュアル車も運転できることから、鈴木さんは《＃限定解除じゃなくてちゃんとMTだよ》と、ちょっと自慢気な報告もしています。

鈴木さんは慶應義塾大学に入学した直後の2023年8月、安全運転促進アプリ『ジオドライブ』の提供開始発表会で、『この夏に挑戦したいこと』を聞かれ『車の運転免許がほしいので、取得に向けて準備を進めたい』と答えていました。今回、大願成就したわけです。

その発表会で、ドライブで行きたい場所について聞かれた鈴木さんは『海辺です』と即答していました。助手席に乗せたい芸能界の友人については、俳優の鈴鹿央士さんを指名していました。

ちなみに妹で女優の夢さんは、鈴木さんに先んじて免許を取得していて、自分のXに初心者マークつきで《長野県、運転しやすい》と投稿しています」（芸能担当記者）

今回の鈴木の投稿に

《福君が免許か… そりゃこっちは、おっさんになるわな》

《安全運転で、おめでとうございます》

などのコメントが寄せられていたが、なかには「マニュアル車が運転できる」ということから

《86かスイスポおすすめします》

と車種を推薦するコメントも投稿されていた。

「鈴木さんは、いまだ子役時代のイメージを持っている人も多いかもしれませんが、4月2日に更新したInstgramでは、1着40万円ほどする高級なレザージャケットをプライベートで着こなしていたこで話題となりました。車選びでも、センスのいい大人としての姿を見せてくれそうで、注目が集まりそうです」（前出・芸能担当記者）

くれぐれも安全運転を。