大激闘から一夜 川口葵が夫・武尊をお祝い「現役生活お疲れ様でした」
女優でタレントの川口葵が29日にInstagramを更新し、現役最後の試合を見事KO勝ちで締めくくった夫・武尊との2ショットを公開し、「現役生活お疲れ様でした」とねぎらった。
【写真】「嫌いにならないでね！笑」武尊の妻・川口葵、衝撃的な寝姿
29日、アジア最大の格闘技イベント「ONE Championship」の日本開催シリーズ「ONE SAMURAI」での引退試合で、ロッタン・ジットムアンノンとフライ級キックボクシング世界暫定王座決定戦を戦った武尊。昨年3月の試合で1RKO負けを喫した相手と激闘の末、最終5ラウンドに見事KOして、有終の美を飾った。
試合を会場で見守った川口は「勝利おめでとう そして現役生活お疲れ様でした」と労をねぎらい、「ONE」のチャンピオンベルトを肩にかけた夫との笑顔の2ショットを公開。ファンからは「有言実行！ 最強です！ マジ感動しました！」といった祝福、感動の声が多数寄せられたほか「二人共良い顔してる」といった声も寄せられている。
■川口葵（かわぐち あおい）
1998年11月26日生まれ、兵庫県出身。明石市の港町から女優を目指して上京。2021年まで放送されていたバラエティー『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）に出演し話題に。番組出演後には週刊誌のグラビアに登場し、情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）にも出演。2025年7月にはキックボクサーの武尊との結婚を発表した。
引用：「川口葵」インスタグラム（＠kawaguchiaoi_1126）
【写真】「嫌いにならないでね！笑」武尊の妻・川口葵、衝撃的な寝姿
29日、アジア最大の格闘技イベント「ONE Championship」の日本開催シリーズ「ONE SAMURAI」での引退試合で、ロッタン・ジットムアンノンとフライ級キックボクシング世界暫定王座決定戦を戦った武尊。昨年3月の試合で1RKO負けを喫した相手と激闘の末、最終5ラウンドに見事KOして、有終の美を飾った。
■川口葵（かわぐち あおい）
1998年11月26日生まれ、兵庫県出身。明石市の港町から女優を目指して上京。2021年まで放送されていたバラエティー『幸せ！ボンビーガール』（日本テレビ系）に出演し話題に。番組出演後には週刊誌のグラビアに登場し、情報番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）にも出演。2025年7月にはキックボクサーの武尊との結婚を発表した。
引用：「川口葵」インスタグラム（＠kawaguchiaoi_1126）