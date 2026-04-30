Snow Man深澤辰哉、一時帰国中の目黒蓮とは「まだ会えていない」
【モデルプレス＝2026/04/30】Snow Manの深澤辰哉が1月4日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜あさ9時〜）に生出演。メンバーの目黒蓮について語る場面があった。
【写真】目黒蓮、カナダから一時帰国後初のイベント登壇
Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2撮影のため、一時的にグループ活動を休止し、1月からカナダに渡っている目黒。現在、3か月ぶりに日本へ一時帰国しており、番組内では目黒の主演映画「SAKAMOTO DAYS」の舞台挨拶のニュースが紹介された。「 久しぶりに日本にいる目黒さんですが、深澤さんはもうお会いしましたか？」と振られた深澤は「 いや、まだ会えていないんですよね」と告白。「でも帰ってきたタイミングで 『おかえり』と、少しでも日本の雰囲気を味わって帰ってくれたらいいなとは思っていますね 」と目黒への気持ちを覗かせた。
さらに深澤は、海外での撮影を経て髪も伸び、雰囲気が変わった目黒を絶賛。するとお笑いコンビ・バナナマンの設楽統が「なかなか会える存在じゃないからね」「世界のスーパースターみたいで、どんどん手の届かない存在に…」と一言。これに対し、深澤は「違う、違う！ずっと違う！」と必死に否定し、「届く届く！メンバーだから肩も組めますよ！」と食い気味に伝え、スタジオの笑いを誘った。
最後には、多忙な目黒を思いやりつつも「カナダ行こうかなー」とポツリ。設楽から「スケジュール的に行けるなら行っておいで」と背中を押されるなど、終始和やかなムードで目黒への想いを語っていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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【写真】目黒蓮、カナダから一時帰国後初のイベント登壇
◆深澤辰哉、目黒蓮とは「まだ会えていない」
Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2撮影のため、一時的にグループ活動を休止し、1月からカナダに渡っている目黒。現在、3か月ぶりに日本へ一時帰国しており、番組内では目黒の主演映画「SAKAMOTO DAYS」の舞台挨拶のニュースが紹介された。「 久しぶりに日本にいる目黒さんですが、深澤さんはもうお会いしましたか？」と振られた深澤は「 いや、まだ会えていないんですよね」と告白。「でも帰ってきたタイミングで 『おかえり』と、少しでも日本の雰囲気を味わって帰ってくれたらいいなとは思っていますね 」と目黒への気持ちを覗かせた。
◆深澤辰哉「メンバーだから肩も組めますよ」
さらに深澤は、海外での撮影を経て髪も伸び、雰囲気が変わった目黒を絶賛。するとお笑いコンビ・バナナマンの設楽統が「なかなか会える存在じゃないからね」「世界のスーパースターみたいで、どんどん手の届かない存在に…」と一言。これに対し、深澤は「違う、違う！ずっと違う！」と必死に否定し、「届く届く！メンバーだから肩も組めますよ！」と食い気味に伝え、スタジオの笑いを誘った。
最後には、多忙な目黒を思いやりつつも「カナダ行こうかなー」とポツリ。設楽から「スケジュール的に行けるなら行っておいで」と背中を押されるなど、終始和やかなムードで目黒への想いを語っていた。（modelpress編集部）
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