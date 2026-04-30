Roborock（ロボロック）は、同社初となるローラーモップ搭載のロボット掃除機「Roborock Qrevo Curv 2 Flow（ロボロック キューレボ カーブ ツー フロー）」を、2026年4月28日（火）よりAmazon限定で発売します。実売価格は11万9900円（税込）。

「Roborock Qrevo Curv 2 Flow」

roborock (ロボロック) Qrevo Curv 2 Flow ロボット掃除機 水拭き両用【26年革新ローラーモップカバー搭載】20000Pa強力吸引 2.5倍モップ圧 270mm特大伸縮ワイドローラー 活水洗浄 AI汚れ認識 認証済みデュアル毛絡み防止 エッジ清掃対応 15mmモップリフト 75℃高温洗浄 55℃温風乾燥 自動ゴミ収集 ビデオ通話・音声アシスタント対応 お掃除ロボット roborock \119,900 （2026/04/30 14:44時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

「Qrevo Curv 2 Flow」は、Roborockで初めてローラーモップが搭載され、最大15Nの圧力をかけながら、最大毎分220回転の高速回転で頑固な汚れもこすり落とす「水拭き性能重視モデル」です。

清掃中にローラーモップ全体を常に洗浄し続けるリアルタイムセルフクリーニングシステム「SpiraFlow」を搭載。ローラー全体に配置された8つの給水ポイントから清水を均一に供給しながら、内蔵の精密スクレーパーがローラーから汚れと余分な水分を即座に絞り出して汚水タンクへと排出することで、汚れたモップで汚れを広げてしまう二次汚染を予防し、常に清潔な状態のモップで床をきれいに仕上げます。

また、ローラーモップは簡単に取り外し可能なので、手軽にメンテナンスが行えます。

カーペットを検知すると、ローラーモップを自動的に最大15mmリフトアップさせ、物理的に床からローラーモップを遠ざけます。さらに、独自の「ローラーモップカバー」がモップを覆い隠すことで、毛足の長いカーペット（13mm〜30mm）であっても水分や汚れの飛散を防止します。

また、壁際や家具の脚に近づくとローラーが自動的に本体から伸び出す「エッジアダプティブ機能」を搭載することで、わずか10mm以内の隙間までローラーが到達し、手の届きにくい壁際や家具の端まで、きれいに拭き上げます。

さらに、最大2万Paの強力な吸引力を兼ね備えており、水拭きだけでは取りきれないカーペットの奥の微細なゴミや、床の隙間に詰まったホコリも清潔に除去します。

「DirTect AI認識機能」が汚れの種類を瞬時に特定し、ホコリが多い場所では吸引を強め、液体汚れにはモップ専用モードで対応するなど、常に最適な戦略で清掃を行います。

ストラクチャードライトとRGBカメラを組み合わせた「Reactive AI」が、ケーブルやスリッパ、ペットの排泄物などの200種類以上の障害物を認識・回避します。

新型の多機能充電ドックを搭載しており、本体が掃除を終え、ドックへ戻ると、最大75℃の温水でローラーの自動洗浄をおこない、油汚れも浮かせて落とすことで、99%の細菌を除去します。また、洗浄後は55℃の温風で素早く乾燥させ、生乾きのニオイやカビの発生を抑えます。

さらに、最大65日分の自動ゴミ収集機能も備え、ユーザーの手間を最小限に抑えます。

Roborock 「Roborock Qrevo Curv 2 Flow」 発売日：2026年4月28日 実売価格：11万9900円（税込）

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