お笑い芸人のレイザーラモンＨＧが２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、細木数子氏を激怒させた２１年前のテレビ収録の様子を振り返った。

Ｎｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」のモデルとなった細木氏と０５年に「最初で最後」の共演をしたのがＨＧ。細木氏が出演していたＴＢＳ系「ズバリ言うわよ！」に出演することとなったが、そこで細木氏を激怒させ強制退場させられる騒動を起こしていた。

腰を振るギャグで一気に人気者となったＨＧは、収録前の打ち合わせで、ディレクターから「あのキャラでガンガンいっちゃってくださいよ」「何かあればフォローしますから」と言わたと告白。当時は超多忙で、ＨＧも他の現場からすでに収録が始まっているスタジオに飛び込むというギリギリのスケジュールで、収録前に細木氏に挨拶することもできなかったという。

ＨＧは急いでスタジオに呼び込まれ、ディレクターから言われた通りに腰を振りまくっていったが、細木氏は「やめなさい！」と激怒。ＨＧはディレクターから言われた通りに腰を振り続け「やめませんよ〜」などと対抗。そのやり取りがしばらく続き、スタッフが慌てだしたという。

ＨＧと打ち合わせをしたディレクターはフロアにおり、「謝って下さい！」と書かれたカンペをＨＧに向けたが「ぼくが言う台詞かと思って『細木さん、謝って下さいよ』と言ってしまった」ため、細木氏は「なんで私があんたに謝らないといけないのよ！」とさらに激怒。収集がつかなくなり、ＭＣのくりぃむしちゅーが「強制終了〜」と言って、ＨＧは強制退場させられてしまったという。

ブレイクしたばかりで芸能界のことが「微塵も分からず全力でやっていた」ことが裏目に出た形に。収録後、ＨＧは「すっぴんの状態で『失礼なことをして申し訳ありませんでした』」と謝罪。細木氏はムッとしていたというが「素顔はいい男じゃないの」とＨＧに声をかけてくれたといい「ちょっとだけ場が和んだ」と振り返った。

「それが最初で最後の細木先生との対決。２１年前。今でも鮮明に覚えている。いい思い出、いい経験」とも述べていた。