◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

世界スーパーバンタム級４団体統一戦などが行われる東京ドーム興行の公式記者会見が３０日、都内のホテルで行われ、メインイベントで統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に挑むＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が「強さを証明したい」と意欲を示した。

質疑応答の後、記念撮影に臨んだ両雄。世界４団体と米リング誌認定の計５本のベルトを持つ尚弥の横に立った感想を聞かれると「重そうだな」と冗談っぽく切り返しながらも、その後、口元を引き締めて「しっかり、取ります」と言葉に力を込めた。「とても軽快に、そして力強く、しっかりとコンディション作りできている」と太鼓判を押したＭ・Ｔジムの村野健会長も「そういう受け答えができるということは、いつもと変わらないということ。東京ドームと言っても、全くブレていない。まずは、明日の計量に向けて、我々もしっかり後押ししていきます。今まで経験を積んできたことをしっかり見せてほしい」と期待を寄せた。

多くの世界王者を送り出したルディ・エルナンデス・トレーナーは「勝てる準備は整いました。この試合が歴史に残る、そしてこれからも語り継がれるであろう試合というのは、潤人選手本人も知っていることだと思う。そういったところに向けて、しっかりとトレーニングをしてきています」と太鼓判を押した。

「１人のボクサーが積み上げてきたものをリング上で発揮して、どれだけの人が心動いて、感動させられるかがモチベーションの１つ。人生がぶつかる５月２日になる」と中谷。体重もリミット（５５・３キロ以下）まで「あと数百グラム落とす段階」と順調な調整ぶりを強調していた。

戦績は井上が３２戦全勝（２７ＫＯ）、中谷が３２戦全勝（２４ＫＯ）。

興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。