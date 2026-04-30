ドトールコーヒーは、ドトールコーヒーショップで5月14日から、朝限定メニュー「モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト」を発売する。また、4月23日から毎年人気の「マスカットヨーグルン〜長野県産シャインマスカット〜」を期間限定で販売している。

「モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト」は、ツナポテトのコクとアボカドのなめらかな食感に、レッドオニオンのシャキっとした辛味と食感をアクセントとして加えることで、最後まで飽きのこない味わいに仕上げている。なお、マスタードを使用していまる。※モーニング・セットは午前10時30分までの販売となる。「モーニング・セットB パストラミポーク＆ポテト」は5月13日で販売を終了する。セットドリンクは、ドリンクメニューから選べる（会計金額から50円引き）。モーニング・セットのサンドイッチは単品販売していない。モーニング・セットは、一部取扱っていない店舗がある。また、店舗によって取扱い商品が異なる場合や、販売時間が異なる場合がある。



「マスカットヨーグルン〜長野県産シャインマスカット〜」

「マスカットヨーグルン〜長野県産シャインマスカット〜」は、ヨーグルト風味の爽やかなフローズンに、長野県産シャインマスカットとアロエの葉肉を使用したソースを合わせた。マスカットの爽やかな香りと、アロエの食感が楽しめる。

［小売価格］

モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト：520円〜

※記載の価格はブレンドコーヒー（S）、またはアイスコーヒー（S）とセットの場合

マスカットヨーグルン〜長野県産シャインマスカット〜：Sサイズ 500円〜

（すべて税込）

［発売日］

モーニング・セットB アボカド＆ツナポテト：5月14日（木）

マスカットヨーグルン〜長野県産シャインマスカット〜：発売中

ドトールコーヒー＝https://www.doutor.co.jp