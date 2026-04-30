女優の今野杏南（こんの・あんな、３６）が３０日に自身のインスタグラムを更新し、第２子出産を報告した。

「先日第二子を無事出産いたしました」と伝え、赤ちゃんの写真をアップ。「おかげさまで母子ともに元気に過ごしています。 無事に退院し、家族4人での賑やかな生活がスタートしました」と家族が増えたことを喜んだ。

２０２４年３月に第１子出産を報告した今野は、その後について「長女を出産後、子宮動脈瘤破裂を経験し、 UAE（子宮動脈塞栓術という血管を塞いで止血する治療）を受けていたため、今回の妊娠・出産にはさまざまなリスクがありました」と明かした。「妊娠中も出産のときも不安が尽きませんでしたが、 大きな病院で先生方の手厚いサポートを受け、 そして事務所の皆さまや家族にも支えていただき、無事にこの日を迎えることができました」と周囲の支えに感謝した。

「命の誕生は本当に奇跡の連続です。こうして赤ちゃんを抱っこし、家族と笑い合える日常に心から感謝しています」と心境を記し、「体調と相談しながら、少しずつお仕事も再開していく予定です。 これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」とファンに呼び掛けた。

今野は女優やモデルなど幅広く活躍し、２０２０年ＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」や朝の連続テレビ小説「エール」（２０年）などに出演。プライベートでは２３年６月に一般男性との結婚を報告。２４年３月に第１子出産を公表し、その時にも「３年前に円錐切除術を行いました」と明かしている。