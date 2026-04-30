【Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク】 開催期間：4月30日9時～5月3日23時59分

Ferrari F40 スーパーカー（76934）

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE ゴールデンウィーク」の対象商品にレゴ セットが追加された。

セールでは、アーキテクチャシリーズの「ノイシュヴァンシュタイン城」（21063）や、レゴ スター・ウォーズシリーズの「スター・デストロイヤー」（75394）、レゴ テクニックシリーズの「Ford Bronco SUV」（42213）などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

「ノイシュヴァンシュタイン城」（21063）

ドイツ バイエルン州にある名城を再現したセット。空に向かってそびえる尖塔や、季節を告げる周囲の木々、庭園に続く小道など、細部までリアルに再現されている。

「スター・デストロイヤー」（75394）

「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」（エピソード4）の名場面を再現可能なレゴ セット。上部のパネルは取り外し可能で、側面のパネルは広げられる。特製ミニフィギュア7体が付属。ダース・ベイダーになりきって、スター・デストロイヤーの指揮官の気分も味わえる。

「Ford Bronco SUV」（42213）

Ford Bronco SUVをリアルに再現するギミックを備えたレゴ セット。サスペンション、V型6気筒エンジン、後車軸をリアルに組み立てられる。