俳優の高橋一生（45）が、Prime Videoドラマ「犯罪者」（7月17日配信開始）で主演する。原作はテレビ朝日ドラマ「相棒」シリーズで脚本を手がける太田愛氏の同名小説。刑事として、ある通り魔事件を捜査するうちに、事件の裏にひそむ大きな陰謀に巻き込まれる役どころ。通り魔事件の被害者の青年を水上恒司（26）、郄橋演じる主人公とともに事件の真相を調べるフリーライターを斎藤工（44）が演じる。

以下、キャストコメント

高橋一生 いま自分が感じている違和感や閉塞感の正体に輪郭が与えられたように感じ、松永大司監督と話しているうちに、この作品は単なる刑事ドラマではなく、「犯罪」という言葉の裏にある構造や、人が無自覚に何かに加担してしまう現実を描いたものなのではないかと思うようになりました。その中で抗い続ける人たちの姿が見えてきたことで、自分自身の生き方や立ち位置を見つめ直すきっかけになるのではないか、そんな予感と共に、この作品に関わらせていただくべきだと思えました。この作品がご覧になる方それぞれの中に、何かを残すものになればと思っています。

斎藤工 理不尽な巨悪と対峙する個人達。2人でも4人でもなく“3人”と言う数字が、人数が妙に説得力を持ち、三つ編みのごとく絡み合いもたらす奇跡がそこにあるのではないか。私ごとですが、この作品以前、以後と、自分の表現との向き合いが大いに変わる稀有な時間でした。

水上恒司 高橋さん松永監督の受け売りになりますが、今作品は理不尽に立ち向かう物語であり、様々な理不尽に多種多様なキャラクター達がそれぞれの選択を取っていく様に見応えがあるようになっています。そんな作品に巡り合い揉まれながら喰らいついた撮影の中で、私は多くの学びがありました。錚々たる役者の皆様と優秀なスタッフの皆様に、これから芝居をしていく勇気と希望を頂きました。もうしばし皆様の元にお届けできる日までお待ちくださいませ。