飯島直子、まるごと1本の大根→3品の料理を手作り “大根ざんまい”の和定食ショットを披露「パパっと3品 ステキ」「盛り付けも美しい 料亭みたい」
俳優の飯島直子（58）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。“大根ざんまい”の手料理が並ぶ、食卓ショットを披露した。
【写真】「パパっと3品 ステキ」「盛り付けも美しい 料亭みたい」飯島直子が手作りした“大根ざんまい”の和定食 ※3枚目
飯島は「大根一本買っていた事をすっかり忘れていました」とおちゃめに切り出し、3品の大根料理を作ったことを報告。メニューについて「大根と車麩（金沢で買ってきた)」「大根とホタテサラダ的な（来客用ホタテ缶、マヨネーズ、粒マスタード、塩胡椒、佐藤)」（原文ママ）、「大根酢漬（カンタン酢)」と紹介した。
公開した写真には、作った大根料理のほか白米やみそ汁、卵焼き、佃煮などが並べられており、和の定食に仕立てられていた。
コメント欄には「パパっと3品 ステキ」「どれもおいしそう」「お料理上手」「どちらかの料亭の一品料理みたいですね」「盛り付けも美しい 料亭みたい」「栄養とバランス最高です」など、さまざまな声が寄せられている
【写真】「パパっと3品 ステキ」「盛り付けも美しい 料亭みたい」飯島直子が手作りした“大根ざんまい”の和定食 ※3枚目
飯島は「大根一本買っていた事をすっかり忘れていました」とおちゃめに切り出し、3品の大根料理を作ったことを報告。メニューについて「大根と車麩（金沢で買ってきた)」「大根とホタテサラダ的な（来客用ホタテ缶、マヨネーズ、粒マスタード、塩胡椒、佐藤)」（原文ママ）、「大根酢漬（カンタン酢)」と紹介した。
公開した写真には、作った大根料理のほか白米やみそ汁、卵焼き、佃煮などが並べられており、和の定食に仕立てられていた。
コメント欄には「パパっと3品 ステキ」「どれもおいしそう」「お料理上手」「どちらかの料亭の一品料理みたいですね」「盛り付けも美しい 料亭みたい」「栄養とバランス最高です」など、さまざまな声が寄せられている