日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ』の今年のチャリTシャツのデザインを、去年に続き『名探偵コナン』などを生み出した漫画家・青山剛昌さん（62）が手がけたことが発表されました。

8月29日、30日に放送される『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」です。

青山さんが今回のデザインを担当することになった経緯について、「『家族』とは、血のつながりだけではなく、時間を共にし、支え合い、信じ合うことで生まれるもの。それはまさに、青山先生が長年描き続けてこられた、キャラクター同士が‘血縁’を超えた絆でつながる『名探偵コナン』の世界観そのものだと考えました」と説明。

続けて、「今年のテーマを語るうえで青山先生以上にふさわしい方はいない。昨年から続く“想いのバトン”を、さらに大きく、深く、広く、日本中に届けたい。その一心で、歴史的な2年連続のお願いをさせていただきたいと考えました」と発表しました。

お披露目されたデザインには江戸川コナンをはじめ、毛利蘭、毛利小五郎、妃英理、灰原哀、阿笠博士、少年探偵団の吉田歩美、小嶋元太、円谷光彦といった9人の姿が。また、キャラクターの下には『24HOUR TELEVISION』と『My Family Story』の文字が描かれています。

■ちゃんみながスペシャルサポーターに「私のDNAに組み込まれた、作品」

さらに今回、チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターにアーティストのちゃんみなさんが就任。

ちゃんみなさんは10代で『名探偵コナン』に出会って以来、プライベート旅行で鳥取県の『青山剛昌ふるさと館』に足を運ぶほど“コナン愛”にあふれているといいます。

ちゃんみなさんは「チャリTシャツを盛り上げるスペシャルサポーターに任命いただき光栄です。『名探偵コナン』は私のDNAに組み込まれた、作品です。自分の楽曲制作においても、トリックを忍ばせる、ギミックを仕込むなどは顕著に影響受けていると感じています。そういう一筋縄ではいかない、読み解いていくと分かるというようなことは青山先生から学んだ部分ではないかと思います」と、あらためて作品愛についてコメント。

そして、「Tシャツのデザインも拝見して、血のつながった家族のみならず、仲間も含めて、ファミリーというイラストがとても素敵だと思いました」と感想を明かしました。