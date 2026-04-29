最大12連休となるGWスタート！物価高・原油高で行楽地の人出は【新潟】
いよいよ、GW本番がスタートです。最大12連休となる今年のゴールデンウィーク。物価高や原油高が続くなか、県内の行楽地はにぎわいを見せています。
■白井希咲記者
「長岡市の寺泊魚の市場通りです。今日からゴールデンウィークが始まり、海産物を楽しむ人でにぎわっています。」
県内外から多くの人が訪れていたのは、長岡市寺泊の通称『魚のアメ横』です。寺泊の29日正午の気温は12.3℃と肌寒さを感じるなか、海鮮の串を食べ歩きする家族連れなどでにぎわいました。
■群馬から
「カキもすごくおいしいし、海鮮丼も新鮮でおいしかった。休みが少ないので時間をかけずに手軽に来られるのが新潟の良いところ。」
■南魚沼市から
「(Q.何連休？)10連休くらい。温泉に行きたい。」
■新発田市から
「イカを食べに来た。(GWは)水族館に行きたい。」
休日の並びが影響したのか、GW初日の人出としては例年より少ないといいます。
■店員
「ガソリンが上がっているが、来てもらっている方だと思う。今日は残念ながら天気が悪いが、後半の天気が良い日に期待したい。」
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ダイナミックなジャンプで観客を魅了するイルカショー。にぎわいを見せたのは、新潟市の『水族館マリンピア日本海』です。
■群馬から
「すごい迫力があって楽しかった。孫が見たいというので来た。すごいと思った。」
海の中にいるような気分を味わえるマリントンネルや、気持ち良さそうに泳ぐペンギンの前には多くの家族連れの姿がありました。
■市内から
「ペンギン、好き！」
「GWは3連休しかないので、長野まで行こうかなと思っています。キャンプをやりに。」
注目は、2025年12月に仲間入りした2頭のアメリカビーバーです。
■子ども
「ビーバー、ビーバー大きいよ。」
愛らしい姿で訪れた人たちを楽しませていました。
■マリンピア日本海学びのデザイン係 丸山真理係長
「日本海の生き物から世界の生き物まで様々な展示を行っておりますので、お気に入りの生き物を見つけて観察してほしい。」
GW期間中は3万人以上の来館者を見込んでいて、5月2日(土)～5日(火)は混雑緩和のため午前8時に開館します。
■白井希咲記者
「長岡市の寺泊魚の市場通りです。今日からゴールデンウィークが始まり、海産物を楽しむ人でにぎわっています。」
県内外から多くの人が訪れていたのは、長岡市寺泊の通称『魚のアメ横』です。寺泊の29日正午の気温は12.3℃と肌寒さを感じるなか、海鮮の串を食べ歩きする家族連れなどでにぎわいました。
■群馬から
「カキもすごくおいしいし、海鮮丼も新鮮でおいしかった。休みが少ないので時間をかけずに手軽に来られるのが新潟の良いところ。」
■南魚沼市から
「(Q.何連休？)10連休くらい。温泉に行きたい。」
■新発田市から
「イカを食べに来た。(GWは)水族館に行きたい。」
休日の並びが影響したのか、GW初日の人出としては例年より少ないといいます。
■店員
「ガソリンが上がっているが、来てもらっている方だと思う。今日は残念ながら天気が悪いが、後半の天気が良い日に期待したい。」
ダイナミックなジャンプで観客を魅了するイルカショー。にぎわいを見せたのは、新潟市の『水族館マリンピア日本海』です。
■群馬から
「すごい迫力があって楽しかった。孫が見たいというので来た。すごいと思った。」
海の中にいるような気分を味わえるマリントンネルや、気持ち良さそうに泳ぐペンギンの前には多くの家族連れの姿がありました。
■市内から
「ペンギン、好き！」
「GWは3連休しかないので、長野まで行こうかなと思っています。キャンプをやりに。」
注目は、2025年12月に仲間入りした2頭のアメリカビーバーです。
■子ども
「ビーバー、ビーバー大きいよ。」
愛らしい姿で訪れた人たちを楽しませていました。
■マリンピア日本海学びのデザイン係 丸山真理係長
「日本海の生き物から世界の生き物まで様々な展示を行っておりますので、お気に入りの生き物を見つけて観察してほしい。」
GW期間中は3万人以上の来館者を見込んでいて、5月2日(土)～5日(火)は混雑緩和のため午前8時に開館します。