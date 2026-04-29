ミュージシャンのレニー・クラヴィッツの娘で女優ゾーイ・クラヴィッツ(37)が、ニューヨークで大粒のダイヤモンドリングを着けた姿をキャッチされ、ワン・ダイレクション（1D）のハリー・スタイルズ(32)との婚約説が一気に広がっている。4月27日、左手薬指に着けていたのはオーバルカットの指輪で、最大100万ドル（約1億5500万円）に達する可能性があるという。



【写真】珍しい2ショット ロンドンでキャッチされたハリー・スタイルズ（手前）とゾーイ・クラヴィッツ

ゾーイは「THE BATMAN－ザ・バットマン－」や「ビッグ・リトル・ライズ」で知られ、監督作「ブリンク・トワイス」も控える。一方ハリーは、現在はソロアーティストとして成功を収めているほか、映画「ドント・ウォーリー・ダーリン」などに出演し、俳優としても活躍している。



ロサンゼルスの宝飾業界関係者、ザ・ダイヤモンド・バンクのクリスは「デイリー・メール」紙に、「10カラットほどのオーバル型ダイヤで、イエローゴールドにベゼルセット。おそらくカスタムで、価格は約100万ドル」と分析する。



また関係者はプロポーズを「オールドファッションでロマンチック」と表現し、ゾーイは即答で受け入れたとされる。「彼に夢中で、優しく美しい形で支えてくれるところを大切にしている」と言われている。さらに別の関係者は、ハリーについて「完全にぞっこん。彼女のためなら崖から飛び降りる」と語っている。



2人は2024年から交際が伝えられ、ロンドンやローマ、ニューヨークで2人の姿が目撃されているものの、私生活は慎重に守ってきた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）