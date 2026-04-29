有名女優、小鉢3種付いた朝食公開「朝食は大事ですね」「ボリューム満点で素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の秋野暢子が4月29日、自身のInstagramを更新。品数豊富な朝食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「野菜もフルーツもあってヘルシー」小鉢添えられたたっぷり朝食
秋野は「ゴールデンウイーク始まりましたね。皆さんは何処かご旅行の予定ありかしら？ 私は、家でガラススタジオで個展の作品作りの予定です」「今日もしっかり食べて頑張ります」とつづり、朝食の写真を投稿。バターをたっぷり塗ったトースト、スライスしたバナナにヨーグルト、ブルーベリー、ナッツがトッピングされたボウル、かぼちゃサラダや玉ねぎスライスと思われる小鉢3種、みかん2個、飲み物、栄養ドリンクが並んだボリューミーで充実した食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「朝食は大事ですね」「しっかり食べてください」「こういう朝食憧れる」「ボリューム満点で素敵」「野菜もフルーツもあってヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「野菜もフルーツもあってヘルシー」小鉢添えられたたっぷり朝食
◆秋野暢子、ボリュームたっぷり朝食公開
秋野は「ゴールデンウイーク始まりましたね。皆さんは何処かご旅行の予定ありかしら？ 私は、家でガラススタジオで個展の作品作りの予定です」「今日もしっかり食べて頑張ります」とつづり、朝食の写真を投稿。バターをたっぷり塗ったトースト、スライスしたバナナにヨーグルト、ブルーベリー、ナッツがトッピングされたボウル、かぼちゃサラダや玉ねぎスライスと思われる小鉢3種、みかん2個、飲み物、栄養ドリンクが並んだボリューミーで充実した食卓を披露した。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「朝食は大事ですね」「しっかり食べてください」「こういう朝食憧れる」「ボリューム満点で素敵」「野菜もフルーツもあってヘルシー」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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