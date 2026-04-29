「復帰は来季の頭だ」海外報道の“W杯絶望選手リスト”に31歳日本代表戦士の名が…森保ジャパンは「象徴的な選手をあてにできない」
ワールドカップで日本代表と対戦するオランダ代表のシャビ・シモンズが、大会を欠場することになった。
トッテナムに所属するシモンズは、右膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。自身のSNSで「心が張り裂けそうだ」と、つらい胸の内を明かしている。
残念ながら、ケガのために世界最大の舞台に立つ機会を奪われた選手、その危機に直面している選手は、シモンズだけではない。
たとえば日本代表も、南野拓実が昨年末に左膝の前十字靭帯を断裂。W杯出場は絶望的となっている。
イタリア衛星放送『Sky Sport』は４月27日、シモンズの負傷を受け、大会を欠場する選手、欠場危機にある選手たちをリストアップ。日本では南野のことが紹介された。
「W杯ではアジアの代表の活躍が注目される。だが、彼らは象徴的な選手のひとりをあてにすることができない。モナコの選手は昨年12月から左膝の前十字靭帯断裂で離脱している。復帰は来季の頭だ」
同メディアはそのほか、以下のような選手たちの名前をリストアップしている。
エデル・ミリトン（ブラジル／レアル・マドリー）
ロドリゴ（ブラジル／レアル・マドリー）
セルジュ・ニャブリ（ドイツ／バイエルン）
ユーゴ・エキティケ（フランス／リバプール）
ホアキン・パニチェッリ（アルゼンチン／ストラスブール）
サム・アゲホワ（スペイン／ポルト）
ラミネ・ヤマル（スペイン／バルセロナ）
多くの名だたる選手たちが祭典に参加できない、ないしできない恐れに直面していることは、大変残念としか言いようがない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
トッテナムに所属するシモンズは、右膝前十字靭帯断裂の重傷を負った。自身のSNSで「心が張り裂けそうだ」と、つらい胸の内を明かしている。
残念ながら、ケガのために世界最大の舞台に立つ機会を奪われた選手、その危機に直面している選手は、シモンズだけではない。
たとえば日本代表も、南野拓実が昨年末に左膝の前十字靭帯を断裂。W杯出場は絶望的となっている。
「W杯ではアジアの代表の活躍が注目される。だが、彼らは象徴的な選手のひとりをあてにすることができない。モナコの選手は昨年12月から左膝の前十字靭帯断裂で離脱している。復帰は来季の頭だ」
同メディアはそのほか、以下のような選手たちの名前をリストアップしている。
エデル・ミリトン（ブラジル／レアル・マドリー）
ロドリゴ（ブラジル／レアル・マドリー）
セルジュ・ニャブリ（ドイツ／バイエルン）
ユーゴ・エキティケ（フランス／リバプール）
ホアキン・パニチェッリ（アルゼンチン／ストラスブール）
サム・アゲホワ（スペイン／ポルト）
ラミネ・ヤマル（スペイン／バルセロナ）
多くの名だたる選手たちが祭典に参加できない、ないしできない恐れに直面していることは、大変残念としか言いようがない。
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