雲が広がりやすく 夕方まで局地的に雨が降りそう【これからの天気(4月29日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆29日(水)これからの天気
県内は日が差すところはあるものの、雲が広がりやすいでしょう。夕方まで局地的に雨が降りそうです。お出かけの際は雨具があると安心です。
降水確率は、夕方にかけて30～40%とやや高いところが多くなっています。夜は低いところがほとんどですが、阿賀町・湯沢町は30%とやや高くなっています。
◆29日(水)の予想最高気温
最高気温は14～15℃の予想です。
各地とも昨日より大幅に低く、日中でもヒンヤリ感じられるでしょう。
一枚多く羽織るなど暖かくしてお過ごしください。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は出ていません。
◆29日(水)これからの天気
県内は日が差すところはあるものの、雲が広がりやすいでしょう。夕方まで局地的に雨が降りそうです。お出かけの際は雨具があると安心です。
降水確率は、夕方にかけて30～40%とやや高いところが多くなっています。夜は低いところがほとんどですが、阿賀町・湯沢町は30%とやや高くなっています。
◆29日(水)の予想最高気温
最高気温は14～15℃の予想です。
各地とも昨日より大幅に低く、日中でもヒンヤリ感じられるでしょう。
一枚多く羽織るなど暖かくしてお過ごしください。